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https://ria.ru/20220208/donbass-1771645507.html
Киев хочет отправить в Донбасс военных, подготовленных НАТО, заявили в ЛНР
Киев хочет отправить в Донбасс военных, подготовленных НАТО, заявили в ЛНР - РИА Новости, 08.02.2022
Киев хочет отправить в Донбасс военных, подготовленных НАТО, заявили в ЛНР
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил на брифинге, что украинское командование... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T12:04
2022-02-08T12:19
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
украина
нато
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ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил на брифинге, что украинское командование планирует переброску в Донбасс военнослужащих, подготовленных инструкторами НАТО. Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики продолжают стягивать силы к линии соприкосновения в Донбассе.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, украина, нато
12:04 08.02.2022 (обновлено: 12:19 08.02.2022)
 
Киев хочет отправить в Донбасс военных, подготовленных НАТО, заявили в ЛНР

Народная милиция ЛНР: Киев хочет отправить в Донбасс силовиков, подготовленных НАТО

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил на брифинге, что украинское командование планирует переброску в Донбасс военнослужащих, подготовленных инструкторами НАТО. Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики продолжают стягивать силы к линии соприкосновения в Донбассе.
"В зону ответственности 79-й бригады (украинских силовиков – ред.) запланировано прибытие 80-й бригады, которая в настоящее время завершила мероприятия боевого слаживания под руководством НАТОвских инструкторов на полигоне Старичи во Львовской области и готовится совершить марш железнодорожным транспортом", - заявил Филипоненко.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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