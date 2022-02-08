https://ria.ru/20220208/donbass-1771645507.html

Киев хочет отправить в Донбасс военных, подготовленных НАТО, заявили в ЛНР

Киев хочет отправить в Донбасс военных, подготовленных НАТО, заявили в ЛНР - РИА Новости, 08.02.2022

Киев хочет отправить в Донбасс военных, подготовленных НАТО, заявили в ЛНР

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил на брифинге, что украинское командование... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T12:04

2022-02-08T12:04

2022-02-08T12:19

в мире

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

украина

нато

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ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил на брифинге, что украинское командование планирует переброску в Донбасс военнослужащих, подготовленных инструкторами НАТО. Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики продолжают стягивать силы к линии соприкосновения в Донбассе.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220207/donbass-1771427593.html

луганская народная республика

украина

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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, украина, нато