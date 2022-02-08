12:04 08.02.2022 (обновлено: 12:19 08.02.2022)
Киев хочет отправить в Донбасс военных, подготовленных НАТО, заявили в ЛНР
Народная милиция ЛНР: Киев хочет отправить в Донбасс силовиков, подготовленных НАТО
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил на брифинге, что украинское командование планирует переброску в Донбасс военнослужащих, подготовленных инструкторами НАТО. Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики продолжают стягивать силы к линии соприкосновения в Донбассе.
"В зону ответственности 79-й бригады (украинских силовиков – ред.) запланировано прибытие 80-й бригады, которая в настоящее время завершила мероприятия боевого слаживания под руководством НАТОвских инструкторов на полигоне Старичи во Львовской области и готовится совершить марш железнодорожным транспортом", - заявил Филипоненко.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.