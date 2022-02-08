https://ria.ru/20220208/dolschiki-1771778265.html

Нижегородская область обеспечит жильем почти тысячу обманутых дольщиков

Нижегородская область обеспечит жильем почти тысячу обманутых дольщиков - РИА Новости, 08.02.2022

Нижегородская область обеспечит жильем почти тысячу обманутых дольщиков

Восстановить справедливость и обеспечить жильем еще почти тысячу обманутых дольщиков планируется в Нижегородской области в 2022 году, заявил глава региона Глеб... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T21:36

2022-02-08T21:36

2022-02-08T21:36

нижегородская область

общество

нижний новгород

нижегородская область

россия

дольщики

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592624890_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_1b73a75204c9f6c67c5f991a860127bc.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Восстановить справедливость и обеспечить жильем еще почти тысячу обманутых дольщиков планируется в Нижегородской области в 2022 году, заявил глава региона Глеб Никитин.Губернатор Нижегородской области во вторник посетил жилой комплекс "Пражский квартал" в Нижнем Новгороде и встретился с владельцами квартир, которые еще недавно были обманутыми дольщиками. На приобретение квартир в "Пражском квартале" заключено 67 договоров долевого участия. Многие купили квартиры в доме, когда он уже был в высокой степени готовности, и планировали въехать в новое жилье уже через несколько месяцев. Однако ожидание затянулось на годы."Строительство дома в центре города было заморожено в 2019 году. Благодаря привлечению нового застройщика, который достроил дом за свой счет, дольщики получат долгожданное жилье. После восстановления прав всех дольщиков застройщику будет предоставлен компенсационный земельный участок, исходя из суммы средств, потраченных на достройку", - говорится в сообщении.Этот механизм был разработан при активном участии правительства Нижегородской области и уже не впервые применяется в регионе для достройки проблемных объектов. "Семьи, ждавшие квартир в этом доме, уже могут делать ремонт и заселяться. Нам удалось решить проблему без привлечения федеральных и региональных бюджетных средств, за счет инвестора. Это та модель, где Нижегородская область была первопроходцем, разработала соответствующее законодательство", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Как отметил губернатор, в регионе было разработано и внедрено сразу несколько механизмов помощи обманутым дольщикам, в том числе за счет привлечения средств федерального бюджета. Так, на начало 2019 года в регионе насчитывалось почти 7 тысяч дольщиков. Сейчас в региональном реестре осталось всего 17 объектов, это 1,5 тысячи дольщиков."То есть уже удалось решить проблему почти 5,5 тысяч человек. По всем оставшимся объектам уже приняты соответствующие решения, в том числе наблюдательного совета федерального Фонда помощи обманутым дольщикам, и все права людей будут восстановлены. В прошлом году удалось восстановить справедливость в отношении более 2 тысяч семей. В 2022 году планируем помочь еще почти 1 тысяче дольщиков. Новых у нас не появляется, поскольку механизмы защиты работают. Все эти меры позволят добиться того, чтобы к 2024 году само понятие "обманутый дольщик" ушло в прошлое", - сказал Никитин.Разрешение на строительство ЖК "Пражский квартал" было выдано в 2011 году. На момент заморозки строительных работ дом находился в высокой степени готовности. В 2019 году он был включен в реестр проблемных объектов, в июле 2020 года по инициативе правительства Нижегородской области застройщика – АО "Жилстройресурс" - суд признал банкротом и назначил конкурсного управляющего. Новый застройщик провел обследование конструкций недостроенного дома, выполнил работы по отделке помещений общего пользования, инженерным коммуникациям, залил пол на подземной парковке, завершил фасад и кровлю, подготовил необходимый пакет документов для сдачи дома в эксплуатацию.

https://ria.ru/20220204/zhivotnovodstvo-1771153353.html

https://ria.ru/20220128/investitsii-1769996269.html

нижний новгород

нижегородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, нижний новгород, нижегородская область, россия, дольщики