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Аналитик назвал срок, когда доллар снова будет по 60 рублей
Аналитик назвал срок, когда доллар снова будет по 60 рублей - РИА Новости, 08.02.2022
Аналитик назвал срок, когда доллар снова будет по 60 рублей
Рубль может укрепиться до 60 за доллар, но для этого нужно несколько условий, рассказал агентству "Прайм" аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T01:23
2022-02-08T01:23
экономика
сша
россия
федеральная резервная система сша
украина
динамика курсов валют
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Рубль может укрепиться до 60 за доллар, но для этого нужно несколько условий, рассказал агентству "Прайм" аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.По его мнению, укрепление рубля зависит от трех факторов – геополитического фона, политики ФРС и закупок валюты российским регулятором. Если геополитическая напряженность вокруг Украины, и вместе с ней угрозы санкций против России, сойдет на нет, а ФРС сохранит ставку на прежнем уровне и цены на нефть уйдут за 100 долларов за баррель, у рубля появится возможность вернуться к 60 за доллар."Без этого к концу года стоит ожидать стабилизации курса в диапазоне 72–75 рублей за доллар. Если же все три фактора сыграют в плюс к российскому рублю, например, ФРС США не повысит ставку в конце марта, геополитическое напряжение ослабнет, а закупки ЦБР валюты будут вестись крайне сдержано, то рубль может укрепиться куда сильнее", — отметил Джиоев.
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экономика, сша, россия, федеральная резервная система сша, украина, динамика курсов валют
01:23 08.02.2022
 
Аналитик назвал срок, когда доллар снова будет по 60 рублей

Аналитик Джиоев рассказал о трех факторах укрепления рубля к уровню 60 за доллар

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Электронное табло со знаком доллара
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Рубль может укрепиться до 60 за доллар, но для этого нужно несколько условий, рассказал агентству "Прайм" аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.
По его мнению, укрепление рубля зависит от трех факторов – геополитического фона, политики ФРС и закупок валюты российским регулятором. Если геополитическая напряженность вокруг Украины, и вместе с ней угрозы санкций против России, сойдет на нет, а ФРС сохранит ставку на прежнем уровне и цены на нефть уйдут за 100 долларов за баррель, у рубля появится возможность вернуться к 60 за доллар.
"Без этого к концу года стоит ожидать стабилизации курса в диапазоне 72–75 рублей за доллар. Если же все три фактора сыграют в плюс к российскому рублю, например, ФРС США не повысит ставку в конце марта, геополитическое напряжение ослабнет, а закупки ЦБР валюты будут вестись крайне сдержано, то рубль может укрепиться куда сильнее", — отметил Джиоев.
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