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В ЛНР назвали хакерскую атаку на луганский информцентр "диверсией Запада"

В ЛНР назвали хакерскую атаку на луганский информцентр "диверсией Запада" - РИА Новости, 08.02.2022

В ЛНР назвали хакерскую атаку на луганский информцентр "диверсией Запада"

Хакерская атака на сайт государственного информационного агентства самопровозглашенной Луганской народной республики Луганский информационный центр (ЛИЦ) и... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T23:50

2022-02-08T23:50

2022-02-08T23:50

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ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Хакерская атака на сайт государственного информационного агентства самопровозглашенной Луганской народной республики Луганский информационный центр (ЛИЦ) и блокировка YouTube-канала агентства являются "информационной диверсией Запада" против неугодных СМИ, заявил РИА Новости главный редактор ЛИЦ Сергей Мешковой.Во вторник сайт ЛИЦ подвергся мощной хакерской атаке. Ранее видеохостинг YouTube заблокировал канал Луганского информационного центра."Я склонен расценивать, что недавняя блокировка нашего YouTube-канала и сегодняшняя DDoS-атака – это звенья одной цепи, информационная диверсия, которую устроил Запад в борьбе с неугодными средствами массовой информации, которые доносят реальную правду о событиях в Донбассе", - рассказал Мешковой.Главный редактор информагентства выразил уверенность, что в скором времени сайт ЛИЦ возобновит свою работу.

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