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Путин призвал Украину подумать об исторических перспективах развития страны
Путин призвал Украину подумать об исторических перспективах развития страны - РИА Новости, 08.02.2022
Путин призвал Украину подумать об исторических перспективах развития страны
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что со стороны Украины необходимо... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T01:11
2022-02-08T01:11
в мире
петр порошенко
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что со стороны Украины необходимо подумать об исторических перспективах развития страны и взаимодействия с Россией."Так и знал, что так будет, как в воду глядел, так и произошло. Теперь он (экс-президент Украины Петр Порошенко - ред.) там под следствием. Но это все вещи, касающиеся внутриполитической борьбы. Я призываю подняться над этим и подумать об исторических, стратегических перспективах развития самой Украины, взаимодействия с Россией и подумать о стабильных условиях безопасности для всех, равных для всех участников международной жизни", - сказал Путин.Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты. Печерский районный суд Киева ранее отпустил Порошенко под личное обязательство, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжаловал решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность. Также решение суда обжаловало госбюро расследований, правоохранители настаивают на его аресте.
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в мире, петр порошенко, россия, украина, владимир путин
01:11 08.02.2022
 
Путин призвал Украину подумать об исторических перспективах развития страны

Президент Путин призвал Украину подумать о развитии страны и взаимодействии с Россией

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПрезидент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Кремле
Президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что со стороны Украины необходимо подумать об исторических перспективах развития страны и взаимодействия с Россией.
"Так и знал, что так будет, как в воду глядел, так и произошло. Теперь он (экс-президент Украины Петр Порошенко - ред.) там под следствием. Но это все вещи, касающиеся внутриполитической борьбы. Я призываю подняться над этим и подумать об исторических, стратегических перспективах развития самой Украины, взаимодействия с Россией и подумать о стабильных условиях безопасности для всех, равных для всех участников международной жизни", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
01:01
Путин: Украина дважды пыталась решить вопрос Донбасса военным путем
Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты. Печерский районный суд Киева ранее отпустил Порошенко под личное обязательство, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжаловал решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность. Также решение суда обжаловало госбюро расследований, правоохранители настаивают на его аресте.
 
В миреПетр ПорошенкоРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
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