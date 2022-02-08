https://ria.ru/20220208/diplomatiya-1771576884.html

Путин призвал Украину подумать об исторических перспективах развития страны

Путин призвал Украину подумать об исторических перспективах развития страны - РИА Новости, 08.02.2022

Путин призвал Украину подумать об исторических перспективах развития страны

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что со стороны Украины необходимо... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T01:11

2022-02-08T01:11

2022-02-08T01:11

в мире

петр порошенко

россия

украина

владимир путин

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что со стороны Украины необходимо подумать об исторических перспективах развития страны и взаимодействия с Россией."Так и знал, что так будет, как в воду глядел, так и произошло. Теперь он (экс-президент Украины Петр Порошенко - ред.) там под следствием. Но это все вещи, касающиеся внутриполитической борьбы. Я призываю подняться над этим и подумать об исторических, стратегических перспективах развития самой Украины, взаимодействия с Россией и подумать о стабильных условиях безопасности для всех, равных для всех участников международной жизни", - сказал Путин.Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты. Печерский районный суд Киева ранее отпустил Порошенко под личное обязательство, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжаловал решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность. Также решение суда обжаловало госбюро расследований, правоохранители настаивают на его аресте.

https://ria.ru/20220208/vopros-1771575629.html

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в мире, петр порошенко, россия, украина, владимир путин