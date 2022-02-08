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Диалог в "нормандском формате" будет продолжен, заявил Макрон
Диалог в "нормандском формате" будет продолжен, заявил Макрон - РИА Новости, 08.02.2022
Диалог в "нормандском формате" будет продолжен, заявил Макрон
Диалог в "нормандском формате" (Франция, ФРГ, Россия, Украина) будет продолжатся в ближайшие дни и недели, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T23:04
2022-02-08T23:04
в мире
владимир зеленский
дмитрий песков
франция
россия
нато
киев
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 8 фев – РИА Новости. Диалог в "нормандском формате" (Франция, ФРГ, Россия, Украина) будет продолжатся в ближайшие дни и недели, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."В ближайшие дни и недели мы продолжим обмениваться мнениями в рамках "нормандского формата", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой.Французский лидер также отметил плотную координацию с Шольцем и Дудой на прошлой неделе. "И мы продолжим действовать в ближайшие недели с простой целью: во-первых, для того, чтобы избежать войны", - подчеркнул Макрон.Президент Франции также указал, что нужно защищать единство европейцев и союзников и защищать принципы Европы, в частности, уважение суверенитета и территориальную целостности всех государств."Наконец, (нужно) найти пути и способы вести этот требовательный, важный диалог с Россией в разных форматах", - отметил он.Ранее на пресс-конференции по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве Макрон сообщил, что встреча политсоветников в "нормандском формате" состоится в четверг, 10 февраля.Двадцать шестого января встреча на уровне политсоветников лидеров стран "нормандского формата" прошла в Париже.В понедельник президент РФ Владимир Путин и президент Франции Макрон провели пятичасовые переговоры в Москве. Во вторник французский лидер встретился в Киеве с президентом Украины.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать
https://ria.ru/20220208/donbass-1771714534.html
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в мире, владимир зеленский, дмитрий песков, франция, россия, нато, киев, ситуация в днр и лнр, анджей дуда, олаф шольц, германия, польша
23:04 08.02.2022
 
Диалог в "нормандском формате" будет продолжен, заявил Макрон

Президент Франции Макрон заявил, что диалог в "нормандском формате" будет продолжен

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон
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БЕРЛИН, 8 фев – РИА Новости. Диалог в "нормандском формате" (Франция, ФРГ, Россия, Украина) будет продолжатся в ближайшие дни и недели, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"В ближайшие дни и недели мы продолжим обмениваться мнениями в рамках "нормандского формата", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой.
Французский лидер также отметил плотную координацию с Шольцем и Дудой на прошлой неделе. "И мы продолжим действовать в ближайшие недели с простой целью: во-первых, для того, чтобы избежать войны", - подчеркнул Макрон.
Президент Франции также указал, что нужно защищать единство европейцев и союзников и защищать принципы Европы, в частности, уважение суверенитета и территориальную целостности всех государств.
"Наконец, (нужно) найти пути и способы вести этот требовательный, важный диалог с Россией в разных форматах", - отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
Вчера, 16:22
Макрон: Киев подтвердил приверженность режиму прекращения огня в Донбассе
Ранее на пресс-конференции по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве Макрон сообщил, что встреча политсоветников в "нормандском формате" состоится в четверг, 10 февраля.
Двадцать шестого января встреча на уровне политсоветников лидеров стран "нормандского формата" прошла в Париже.
В понедельник президент РФ Владимир Путин и президент Франции Макрон провели пятичасовые переговоры в Москве. Во вторник французский лидер встретился в Киеве с президентом Украины.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
Вчера, 22:54
Байден дал характеристику канцлеру ФРГ и президенту Франции, сообщили СМИ
 
В миреВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковФранцияРоссияНАТОКиевСитуация в ДНР и ЛНРАнджей ДудаОлаф ШольцГерманияПольша
 
 
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