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Диалог в "нормандском формате" будет продолжен, заявил Макрон

Диалог в "нормандском формате" будет продолжен, заявил Макрон - РИА Новости, 08.02.2022

Диалог в "нормандском формате" будет продолжен, заявил Макрон

Диалог в "нормандском формате" (Франция, ФРГ, Россия, Украина) будет продолжатся в ближайшие дни и недели, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T23:04

2022-02-08T23:04

2022-02-08T23:04

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владимир зеленский

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БЕРЛИН, 8 фев – РИА Новости. Диалог в "нормандском формате" (Франция, ФРГ, Россия, Украина) будет продолжатся в ближайшие дни и недели, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."В ближайшие дни и недели мы продолжим обмениваться мнениями в рамках "нормандского формата", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой.Французский лидер также отметил плотную координацию с Шольцем и Дудой на прошлой неделе. "И мы продолжим действовать в ближайшие недели с простой целью: во-первых, для того, чтобы избежать войны", - подчеркнул Макрон.Президент Франции также указал, что нужно защищать единство европейцев и союзников и защищать принципы Европы, в частности, уважение суверенитета и территориальную целостности всех государств."Наконец, (нужно) найти пути и способы вести этот требовательный, важный диалог с Россией в разных форматах", - отметил он.Ранее на пресс-конференции по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве Макрон сообщил, что встреча политсоветников в "нормандском формате" состоится в четверг, 10 февраля.Двадцать шестого января встреча на уровне политсоветников лидеров стран "нормандского формата" прошла в Париже.В понедельник президент РФ Владимир Путин и президент Франции Макрон провели пятичасовые переговоры в Москве. Во вторник французский лидер встретился в Киеве с президентом Украины.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать

https://ria.ru/20220208/donbass-1771714534.html

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