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Макрон заявил о необходимости продолжать диалог с Россией
Макрон заявил о необходимости продолжать диалог с Россией - РИА Новости, 08.02.2022
Макрон заявил о необходимости продолжать диалог с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости продолжать диалог с Россией, чтобы сократить любые риски эскалации ситуации вокруг Украины. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T22:41
2022-02-08T22:41
в мире
владимир зеленский
джо байден
владимир путин
киев
франция
россия
нато
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БЕРЛИН, 8 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости продолжать диалог с Россией, чтобы сократить любые риски эскалации ситуации вокруг Украины."Последние дни позволили выявить новые подходы. Мы будем вместе над ними работать. У нас также желание продолжить этот требовательный диалог, верный нашим принципам и ценностям, и оставаясь едиными вести диалог с Россией, чтобы сократить все риски эскалации, запустить необходимую дескалацию и выстроить мир и стабильность", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой.В понедельник президент РФ Владимир Путин и президент Франции Макрон провели пятичасовые переговоры в Москве. Во вторник французский лидер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена, на фоне риторики о приписываемых РФ планов возможного вторжения на Украину, начала отправку дополнительных военных в Европу.Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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в мире, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, киев, франция, россия, нато, олаф шольц, анджей дуда, польша, германия, украина
22:41 08.02.2022
 
Макрон заявил о необходимости продолжать диалог с Россией

Президент Франции Макрон заявил о необходимости продолжать диалог с Россией по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 8 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости продолжать диалог с Россией, чтобы сократить любые риски эскалации ситуации вокруг Украины.
"Последние дни позволили выявить новые подходы. Мы будем вместе над ними работать. У нас также желание продолжить этот требовательный диалог, верный нашим принципам и ценностям, и оставаясь едиными вести диалог с Россией, чтобы сократить все риски эскалации, запустить необходимую дескалацию и выстроить мир и стабильность", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой.
В понедельник президент РФ Владимир Путин и президент Франции Макрон провели пятичасовые переговоры в Москве. Во вторник французский лидер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена, на фоне риторики о приписываемых РФ планов возможного вторжения на Украину, начала отправку дополнительных военных в Европу.
Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
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В миреВладимир ЗеленскийДжо БайденВладимир ПутинКиевФранцияРоссияНАТООлаф ШольцАнджей ДудаПольшаГерманияУкраина
 
 
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