19:13 08.02.2022 (обновлено: 19:44 08.02.2022)
США готовы продолжать диалог с Россией, заявил постпред при ОБСЕ
Постпред США при ОБСЕ Карпентер: мы готовы продолжать диалог с Россией по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Администрация США готова продолжать диалог с Россией по вопросу гарантий безопасности в Европе, заявил во вторник постоянный представитель страны при ОБСЕ Майкл Карпентер.
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"И мы готовы и хотим поддержать эти дискуссии. Замгоссекретаря (США Уэнди) Шерман четко дала понять: неделимость безопасности не означает, что одна страна может угрожать другой. Она не означает, что одна страна может вторгаться на территорию другой страны. Она также не означает, что одна страна может наложить запрет на выбор другой страной своих союзников, или же диктовать свою внешнюю политику", - сказал эмиссар США. Он добавил, что США обращаются с призывом к России "вести диалог и дипломатию, а не вступать в конфликт и конфронтацию".
Проект договора между Россией и США о гарантиях безопасности предполагает отказ Вашингтона от дальнейшего расширения НАТО на восток и приема в альянс бывших советских республик, а также от создания военных баз на территории постсоветских стран, которые не являются членами НАТО. Стороны также обязуются не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия; не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории; не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности; воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба.
В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Россия и члены НАТО по состоянию на май 1997 года должны отказаться от размещения сил и вооружений на территории других стран Европы в дополнение к силам, которые были там на тот момент. Москва и НАТО также обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной; подтвердить, что они не рассматривают друг друга как противников, и создать горячие линии для экстренных контактов.
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