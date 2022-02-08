Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220208/dgtu-1771525181.html
Ученые определили наиболее эффективные способы лечения раннего кариеса
Ученые определили наиболее эффективные способы лечения раннего кариеса - РИА Новости, 08.02.2022
Ученые определили наиболее эффективные способы лечения раннего кариеса
Метод оценки эффективности стоматологических материалов для лечения раннего кариеса предложили ученые ДГТУ в составе научной группы. По их словам, исследование... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T08:00
2022-02-08T08:00
наука
навигатор абитуриента
донской государственный технический университет
университетская наука
ростов-на-дону
россия
наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585499384_0:108:2000:1233_1920x0_80_0_0_32446ed8e203d6bfd86e7be000dd52ee.jpg
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Метод оценки эффективности стоматологических материалов для лечения раннего кариеса предложили ученые ДГТУ в составе научной группы. По их словам, исследование проясняет процессы восстановления поврежденной эмали зубов при разных типах стоматологического вмешательства, что поможет корректному выбору способа лечения. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Для кариеса на ранних стадиях, как объяснили специалисты, характерно разрушение кристаллических структур эмали зуба на наноуровне с сохранением общей микроструктуры. Существующие методы пломбирования направлены на заполнение этих нанопустот, что позволяет предотвратить дальнейшее разрушение зуба.Однако, по словам ученых, все пломбировочные материалы имеют недостатки: велика вероятность потери сцепления между эмалью и пломбой, а также появления микротрещин, вызванных различиями в механическом и тепловом расширении искусственных материалов и естественной ткани.Специалисты Донского государственного технического университета предложили метод оценки влияния разных типов лечения на плотность минерализации пострадавших тканей зуба. Результаты, по словам авторов, помогут стоматологам выбирать наиболее подходящую конкретному пациенту технику лечения.Как показало исследование, техника инфильтрации позволяет эффективно лечить кариес на ранних стадиях без сверления бор-машиной и анестезии. По словам ученых, врач может визуально (или с использованием дентального микроскопа) обнаружить очаг кариеса и поставить пломбу, не удаляя естественную эмаль. Однако, в случае "запущенного" кариеса и сложных траекторий распространения патологических очагов этот метод не гарантирует полного восстановления тканей.Композитный материал, в отличие от стеклоиономерного цемента, по плотности и равномерности минерализации близок к натуральной эмали, отметили ученые. Однако, как оказалось, композит после пломбирования разделяется на два слоя с разными свойствами, что негативно сказывается на его прочности.Работа осуществлялась учеными ДГТУ совместно со специалистами Ростовского государственного медицинского университета под руководством профессора Сиднейского университета Майкла Свэйна.
https://ria.ru/20210305/stomatolog-1600015067.html
https://ria.ru/20210605/bol-1735779482.html
ростов-на-дону
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585499384_114:0:1894:1335_1920x0_80_0_0_fe6a1ed82f0acb94359b36ceb6631b9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
навигатор абитуриента, донской государственный технический университет, университетская наука, ростов-на-дону, россия, наука
08:00 08.02.2022
 

Ученые определили наиболее эффективные способы лечения раннего кариеса

© Depositphotos / oneblinkПациент в кабинете стоматолога
Пациент в кабинете стоматолога - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Depositphotos / oneblink
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Метод оценки эффективности стоматологических материалов для лечения раннего кариеса предложили ученые ДГТУ в составе научной группы. По их словам, исследование проясняет процессы восстановления поврежденной эмали зубов при разных типах стоматологического вмешательства, что поможет корректному выбору способа лечения. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Для кариеса на ранних стадиях, как объяснили специалисты, характерно разрушение кристаллических структур эмали зуба на наноуровне с сохранением общей микроструктуры. Существующие методы пломбирования направлены на заполнение этих нанопустот, что позволяет предотвратить дальнейшее разрушение зуба.
Однако, по словам ученых, все пломбировочные материалы имеют недостатки: велика вероятность потери сцепления между эмалью и пломбой, а также появления микротрещин, вызванных различиями в механическом и тепловом расширении искусственных материалов и естественной ткани.
Врач-стоматолог во время работы - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
5 марта 2021, 06:15
Стоматолог назвала простой способ сэкономить на лечении зубов
Специалисты Донского государственного технического университета предложили метод оценки влияния разных типов лечения на плотность минерализации пострадавших тканей зуба. Результаты, по словам авторов, помогут стоматологам выбирать наиболее подходящую конкретному пациенту технику лечения.

“Используя компьютерную рентгеновскую микротомографию, мы сравнили 3D-карты плотности патологической эмали и здоровой ткани в ее окрестности до и после лечения тремя коммерческими материалами: стеклоиономерным цементом, стоматологическим композитом и полимерным инфильтрантом”, – объяснил младший научный сотрудник лаборатории механики биосовместимых материалов НОЦ "Материалы" ДГТУ Евгений Садырин.

Как показало исследование, техника инфильтрации позволяет эффективно лечить кариес на ранних стадиях без сверления бор-машиной и анестезии. По словам ученых, врач может визуально (или с использованием дентального микроскопа) обнаружить очаг кариеса и поставить пломбу, не удаляя естественную эмаль. Однако, в случае "запущенного" кариеса и сложных траекторий распространения патологических очагов этот метод не гарантирует полного восстановления тканей.
Композитный материал, в отличие от стеклоиономерного цемента, по плотности и равномерности минерализации близок к натуральной эмали, отметили ученые. Однако, как оказалось, композит после пломбирования разделяется на два слоя с разными свойствами, что негативно сказывается на его прочности.
Студентка на занятии в медицинском университете - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
5 июня 2021, 13:11
Названа смертельная опасность зубной боли
Работа осуществлялась учеными ДГТУ совместно со специалистами Ростовского государственного медицинского университета под руководством профессора Сиднейского университета Майкла Свэйна.
 
НаукаНавигатор абитуриентаДонской государственный технический университетУниверситетская наукаРостов-на-ДонуРоссияНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала