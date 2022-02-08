https://ria.ru/20220208/dgtu-1771525181.html

Ученые определили наиболее эффективные способы лечения раннего кариеса

Ученые определили наиболее эффективные способы лечения раннего кариеса - РИА Новости, 08.02.2022

Ученые определили наиболее эффективные способы лечения раннего кариеса

Метод оценки эффективности стоматологических материалов для лечения раннего кариеса предложили ученые ДГТУ в составе научной группы. По их словам, исследование... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T08:00

2022-02-08T08:00

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Метод оценки эффективности стоматологических материалов для лечения раннего кариеса предложили ученые ДГТУ в составе научной группы. По их словам, исследование проясняет процессы восстановления поврежденной эмали зубов при разных типах стоматологического вмешательства, что поможет корректному выбору способа лечения. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Для кариеса на ранних стадиях, как объяснили специалисты, характерно разрушение кристаллических структур эмали зуба на наноуровне с сохранением общей микроструктуры. Существующие методы пломбирования направлены на заполнение этих нанопустот, что позволяет предотвратить дальнейшее разрушение зуба.Однако, по словам ученых, все пломбировочные материалы имеют недостатки: велика вероятность потери сцепления между эмалью и пломбой, а также появления микротрещин, вызванных различиями в механическом и тепловом расширении искусственных материалов и естественной ткани.Специалисты Донского государственного технического университета предложили метод оценки влияния разных типов лечения на плотность минерализации пострадавших тканей зуба. Результаты, по словам авторов, помогут стоматологам выбирать наиболее подходящую конкретному пациенту технику лечения.Как показало исследование, техника инфильтрации позволяет эффективно лечить кариес на ранних стадиях без сверления бор-машиной и анестезии. По словам ученых, врач может визуально (или с использованием дентального микроскопа) обнаружить очаг кариеса и поставить пломбу, не удаляя естественную эмаль. Однако, в случае "запущенного" кариеса и сложных траекторий распространения патологических очагов этот метод не гарантирует полного восстановления тканей.Композитный материал, в отличие от стеклоиономерного цемента, по плотности и равномерности минерализации близок к натуральной эмали, отметили ученые. Однако, как оказалось, композит после пломбирования разделяется на два слоя с разными свойствами, что негативно сказывается на его прочности.Работа осуществлялась учеными ДГТУ совместно со специалистами Ростовского государственного медицинского университета под руководством профессора Сиднейского университета Майкла Свэйна.

https://ria.ru/20210305/stomatolog-1600015067.html

https://ria.ru/20210605/bol-1735779482.html

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навигатор абитуриента, донской государственный технический университет, университетская наука, ростов-на-дону, россия, наука