https://ria.ru/20220208/deti-1771700552.html

Дети составляют 20% от общего числа пациентов с COVID-19, заявил Мурашко

Дети составляют 20% от общего числа пациентов с COVID-19, заявил Мурашко - РИА Новости, 08.02.2022

Дети составляют 20% от общего числа пациентов с COVID-19, заявил Мурашко

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что на сегодняшний день 20% от общего количества пациентов с коронавирусом составляют дети. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T15:30

2022-02-08T15:30

2022-02-08T15:35

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коронавирусы

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

михаил мурашко

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что на сегодняшний день 20% от общего количества пациентов с коронавирусом составляют дети."Сегодня от общего количества пациентов 20% - это именно маленькие пациенты. Госпитализировано сегодня почти 12 тысяч детей. Рост госпитализаций за неделю составил 28%", - сказал Мурашко во вторник на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

https://ria.ru/20220204/deti-1770989006.html

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