https://ria.ru/20220208/deti-1771700552.html
Дети составляют 20% от общего числа пациентов с COVID-19, заявил Мурашко
Дети составляют 20% от общего числа пациентов с COVID-19, заявил Мурашко - РИА Новости, 08.02.2022
Дети составляют 20% от общего числа пациентов с COVID-19, заявил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что на сегодняшний день 20% от общего количества пациентов с коронавирусом составляют дети. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T15:30
2022-02-08T15:30
2022-02-08T15:35
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что на сегодняшний день 20% от общего количества пациентов с коронавирусом составляют дети."Сегодня от общего количества пациентов 20% - это именно маленькие пациенты. Госпитализировано сегодня почти 12 тысяч детей. Рост госпитализаций за неделю составил 28%", - сказал Мурашко во вторник на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко
15:30 08.02.2022 (обновлено: 15:35 08.02.2022)
Дети составляют 20% от общего числа пациентов с COVID-19, заявил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко: дети составляют 20% от общего количества пациентов с COVID-19