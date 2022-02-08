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В Красноярском крае нашли мертвым депутата
В Красноярском крае нашли мертвым депутата - РИА Новости, 08.02.2022
В Красноярском крае нашли мертвым депутата
Депутат Новоселовского райсовета в Красноярском крае Андрей Шалько найден мертвым, по предварительным данным, признаков криминального характера этой смерти нет, РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T08:24
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происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 8 фев — РИА Новости. Депутат Новоселовского райсовета в Красноярском крае Андрей Шалько найден мертвым, по предварительным данным, признаков криминального характера этой смерти нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Ранее на портале "Запад 24" появилось сообщение, что в Новоселовском районе в собственном доме найден мертвым местный депутат Андрей Шалько. По информации журналистов, он скончался от огнестрельного ранения."Предварительно, криминального характера нет, мотивы случившегося устанавливаются", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о смерти Шалько.В региональном главке СК не стали комментировать происшествие, сообщив, что признаков криминала нет.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
08:24 08.02.2022 (обновлено: 17:28 08.02.2022)
 
В Красноярском крае нашли мертвым депутата

В Красноярском крае нашли тело местного депутата Андрея Шалько с огнестрельным ранением

© Фото : Партия "Единая Россия"Андрей Шалько
Андрей Шалько - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Фото : Партия "Единая Россия"
Андрей Шалько. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 8 фев — РИА Новости. Депутат Новоселовского райсовета в Красноярском крае Андрей Шалько найден мертвым, по предварительным данным, признаков криминального характера этой смерти нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ранее на портале "Запад 24" появилось сообщение, что в Новоселовском районе в собственном доме найден мертвым местный депутат Андрей Шалько. По информации журналистов, он скончался от огнестрельного ранения.
"Предварительно, криминального характера нет, мотивы случившегося устанавливаются", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о смерти Шалько.
В региональном главке СК не стали комментировать происшествие, сообщив, что признаков криминала нет.
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