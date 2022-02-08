https://ria.ru/20220208/deputat-1771598921.html

В Красноярском крае нашли мертвым депутата

В Красноярском крае нашли мертвым депутата - РИА Новости, 08.02.2022

В Красноярском крае нашли мертвым депутата

Депутат Новоселовского райсовета в Красноярском крае Андрей Шалько найден мертвым, по предварительным данным, признаков криминального характера этой смерти нет, РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T08:24

2022-02-08T08:24

2022-02-08T17:28

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 8 фев — РИА Новости. Депутат Новоселовского райсовета в Красноярском крае Андрей Шалько найден мертвым, по предварительным данным, признаков криминального характера этой смерти нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Ранее на портале "Запад 24" появилось сообщение, что в Новоселовском районе в собственном доме найден мертвым местный депутат Андрей Шалько. По информации журналистов, он скончался от огнестрельного ранения."Предварительно, криминального характера нет, мотивы случившегося устанавливаются", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о смерти Шалько.В региональном главке СК не стали комментировать происшествие, сообщив, что признаков криминала нет.

https://ria.ru/20220207/general-1771462524.html

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2022

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)