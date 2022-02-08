https://ria.ru/20220208/deputat-1771598921.html
В Красноярском крае нашли мертвым депутата
В Красноярском крае нашли мертвым депутата - РИА Новости, 08.02.2022
В Красноярском крае нашли мертвым депутата
Депутат Новоселовского райсовета в Красноярском крае Андрей Шалько найден мертвым, по предварительным данным, признаков криминального характера этой смерти нет, РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T08:24
2022-02-08T08:24
2022-02-08T17:28
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 8 фев — РИА Новости. Депутат Новоселовского райсовета в Красноярском крае Андрей Шалько найден мертвым, по предварительным данным, признаков криминального характера этой смерти нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Ранее на портале "Запад 24" появилось сообщение, что в Новоселовском районе в собственном доме найден мертвым местный депутат Андрей Шалько. По информации журналистов, он скончался от огнестрельного ранения."Предварительно, криминального характера нет, мотивы случившегося устанавливаются", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о смерти Шалько.В региональном главке СК не стали комментировать происшествие, сообщив, что признаков криминала нет.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
08:24 08.02.2022 (обновлено: 17:28 08.02.2022)
В Красноярском крае нашли мертвым депутата
В Красноярском крае нашли тело местного депутата Андрея Шалько с огнестрельным ранением
КРАСНОЯРСК, 8 фев — РИА Новости. Депутат Новоселовского райсовета в Красноярском крае Андрей Шалько найден мертвым, по предварительным данным, признаков криминального характера этой смерти нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ранее на портале "Запад 24" появилось сообщение, что в Новоселовском районе в собственном доме найден мертвым местный депутат Андрей Шалько. По информации журналистов, он скончался от огнестрельного ранения.
"Предварительно, криминального характера нет, мотивы случившегося устанавливаются", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о смерти Шалько.
В региональном главке СК
не стали комментировать происшествие, сообщив, что признаков криминала нет.