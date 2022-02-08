00:13 08.02.2022 (обновлено: 00:42 08.02.2022)
Путин заявил, что Украина взяла курс на демонтаж Минских соглашений
Президент России Путин заявил, что Украина взяла курс на демонтаж Минских соглашений
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА. 8 фев - РИА Новости. Киев взял курс на демонтаж минских соглашений, заявил президент России Владимир Путин.
"По-моему, всем очевидно, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж минских договоренностей. Нет подвижек по таким принципиальных вопросам, как конституционная реформа, амнистия, местные выборы, правовые аспекты особого статуса Донбасса. До сих пор не закреплена в украинском законодательстве известная, во всяком случае для специалистов, формула Штайнмайера", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров.
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в Контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат минским соглашениям - например, проект закона о переходном периоде.