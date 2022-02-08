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Путин заявил, что Украина взяла курс на демонтаж Минских соглашений
Путин заявил, что Украина взяла курс на демонтаж Минских соглашений - РИА Новости, 08.02.2022
Путин заявил, что Украина взяла курс на демонтаж Минских соглашений
Киев взял курс на демонтаж минских соглашений, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T00:13
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в мире
россия
украина
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МОСКВА. 8 фев - РИА Новости. Киев взял курс на демонтаж минских соглашений, заявил президент России Владимир Путин.Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в Контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат минским соглашениям - например, проект закона о переходном периоде.
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в мире, россия, украина
00:13 08.02.2022 (обновлено: 00:42 08.02.2022)
 
Путин заявил, что Украина взяла курс на демонтаж Минских соглашений

Президент России Путин заявил, что Украина взяла курс на демонтаж Минских соглашений

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА. 8 фев - РИА Новости. Киев взял курс на демонтаж минских соглашений, заявил президент России Владимир Путин.
"По-моему, всем очевидно, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж минских договоренностей. Нет подвижек по таким принципиальных вопросам, как конституционная реформа, амнистия, местные выборы, правовые аспекты особого статуса Донбасса. До сих пор не закреплена в украинском законодательстве известная, во всяком случае для специалистов, формула Штайнмайера", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров.
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в Контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат минским соглашениям - например, проект закона о переходном периоде.
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
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