Зеленский заявил, что не знает в Европе способных надавить на Россию
Президент Украины Зеленский: не знаю "субъекта" в Европе, который мог бы давить на Россию
© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Киеве
КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге после переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном, что пока не знает "субъекта" в Европе, который мог бы давить на Россию.
В понедельник Макрон и президент РФ Владимир Путин провели пятичасовые переговоры в Москве. Во вторник французский лидер встретился в Киеве с Зеленским. Вечером во вторник Макрон прибудет в Берлин, где проведет переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой.
"То (мнение - ред.), что он (Путин – ред.) чувствует, что не является субъектом эскалации и что это было просто давление, то мне на сегодня не знаком субъект в Европе, который мог бы давить на Российскую Федерацию очень мощно. Как минимум, деоккупация нашей страны не происходит пока что", - сказал Зеленский на брифинге.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.