14:43 08.02.2022 (обновлено: 14:49 08.02.2022)
Дания повысит боеготовность для поддержки НАТО из-за ситуации на Украине
Дания повысит боевую готовность для поддержки НАТО из-за ситуации на Украине
Копенгаген. Архивное фото
МУРМАНСК, 8 фев – РИА Новости. Власти Дании по рекомендации министерства обороны и в связи с ростом напряженности вокруг ситуации с Украиной приняло решение повысить готовность национальных вооруженных сил для поддержки НАТО, говорится в сообщении оборонного ведомства.
"Правительство приняло решение о ряде необходимых шагов в соответствии с рекомендацией министерства обороны, чтобы повысить готовность вооруженных сил для укрепления способности Дании поддерживать НАТО", - говорится в сообщении, где добавляется, что "ситуация с безопасностью в Европе обострилась в результате неприемлемого военного давления России на Украину".
Отмечается, что готовность датского батальона, предназначенного для сил быстрого реагирования НАТО, будет повышена до одного-пяти дней. Кроме того, повысится готовность к отражению воздушного нападения – в случае необходимости на остров Борнхольм, где находится авиабаза, будут переведены два самолета F-16. "Ранее это уже происходило, когда активность российской авиации вблизи датского воздушного пространства увеличивалась", - пояснили в ведомстве. При этом вооруженные силы не будут, как ранее, выполнять задачи на границе и охранять гражданские объекты в Копенгагене – эти функции будут переданы полиции или ополчению.
В РФ ранее не раз заявляли, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.