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Виктору Буту не предоставили врача, несмотря на запросы посольства
Виктору Буту не предоставили врача, несмотря на запросы посольства - РИА Новости, 08.02.2022
Виктору Буту не предоставили врача, несмотря на запросы посольства
Администрация федеральной тюрьмы Мэрион в штате Иллинойс (США), в которой отбывает 25-летний срок заключения российский бизнесмен Виктор Бут, обвиненный в... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T08:02
2022-02-08T08:02
2022-02-08T08:05
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Администрация федеральной тюрьмы Мэрион в штате Иллинойс (США), в которой отбывает 25-летний срок заключения российский бизнесмен Виктор Бут, обвиненный в Америке в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма, в течение трех месяцев не предоставляет Буту врача, несмотря на запросы посольства РФ, сообщила РИА Новости жена россиянина Алла Бут."Во время разговора в позапрошлый четверг Виктор сказал, что в плане здоровья он в порядке, за исключением какой-то кожной инфекции, на которую он жалуется уже три месяца. Какой-то, потому что никто не знает, что это такое, то ли кожный грибок, то ли герпес, то ли инфекционный лишай: все попытки попасть на прием к врачу за три месяца были тщетны", - сказала она.По словам жены Бута, в тюрьме Мэрион нет не то что врача-дерматолога, там нет и терапевта, есть только медпункт с санитарами и фельдшером."Несмотря на неоднократные попытки посольства РФ добиться, чтобы Виктора показали специалисту, этого до сих пор не произошло. На запросы посольства просто не отвечают, а Виктору говорят: ждите, когда будет возможность. Но она пока так и не представляется, видимо", - сказала агентству Бут.
https://ria.ru/20220208/semya-1771584043.html
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в мире, сша, виктор бут, россия
08:02 08.02.2022 (обновлено: 08:05 08.02.2022)
Виктору Буту не предоставили врача, несмотря на запросы посольства
Американская тюрьма не предоставила Виктору Буту врача, несмотря на запросы посольства