https://ria.ru/20220208/bolnichnyy-1771699715.html

Порядок дистанционного оформления больничных будет действовать до 15 марта

Порядок дистанционного оформления больничных будет действовать до 15 марта - РИА Новости, 08.02.2022

Порядок дистанционного оформления больничных будет действовать до 15 марта

Порядок дистанционного оформления больничных листов будет действовать до 15 марта, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время президиума... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T15:26

2022-02-08T15:26

2022-02-08T16:07

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

михаил мурашко

здоровье - общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

больничный

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Порядок дистанционного оформления больничных листов будет действовать до 15 марта, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом."Переход на электронную форму взаимодействия позволяет укоротить цепочку процедур взаимодействия на пути получения для лечения лекарственного препарата. По прошествии недели, в случае выздоровления больничный лист будет дистанционного закрыт и передан в фонд социального страхования. Порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта", - отметил Мурашко.При этом если у пациента по происшествии семи дней сохраняются жалобы, повышенная температура тела, кашель и другие симптомы - врач может продлить больничный или назначить госпитализацию пациента, добавил министр."В случае необходимости будет назначено лечение и будет выписан электронный рецепт или доставка лекарственного препарата. Это очень важное нововведение, потому что мы получали сообщения о сбоях в работе обеспечения бесплатными лекарственными препаратами. При анализе таких инцидентов были выявлены чисто организационные проблемы, лекарственный препарат имеется в достаточном количестве", - подчеркнул Мурашко.При первых симптомах болезни граждане могут обратиться на горячую линию "122" или в колл-центр поликлиники, где специалисты окажут дистанционную консультацию и оформят больничный лист.

https://ria.ru/20220208/koronavirus-1771696472.html

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коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), больничный