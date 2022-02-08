https://ria.ru/20220208/bolnichnyy-1771586626.html

Опрос: почти половина россиян берет больничный при первых признаках ОРВИ

Опрос: почти половина россиян берет больничный при первых признаках ОРВИ - РИА Новости, 08.02.2022

Опрос: почти половина россиян берет больничный при первых признаках ОРВИ

Почти половина россиян оформляет больничный лист при первых признаках ОРВИ, при этом в предыдущем году при аналогичных условиях документ запрашивали лишь треть... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T04:03

2022-02-08T04:03

2022-02-08T04:03

общество

россия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Почти половина россиян оформляет больничный лист при первых признаках ОРВИ, при этом в предыдущем году при аналогичных условиях документ запрашивали лишь треть граждан, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" (входит в экосистему Сбербанка), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Специалисты опросили более 7000 респондентов из всех регионов страны."Почти половина опрошенных жителей России (47%) отметили, что всегда оформляют больничные листы в случаях заболеваний. 21% опрошенных указали, что у них есть возможность договориться с начальством и работать удаленно в период болезни", - так респонденты ответили на вопрос, берут ли они больничный при первых признаках ОРВИ.При этом 24% участников исследования рассказали, что редко болеют, а 8% продолжают ходить на работу с признаками ОРВИ.Специалисты выяснили, что доля тех, кто обращается к докторам при первых признаках ОРВИ, значительно увеличилась по сравнению с предыдущим годом. По итогам аналогичного исследования в 2021 году, 33% опрошенных жителей России отмечали, что оформляют больничные листы в случаях недомогания, а продолжали ходить на работу в состоянии болезни 14% респондентов.

https://ria.ru/20220208/gripp-1771585209.html

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общество, россия