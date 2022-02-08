https://ria.ru/20220208/blinken-1771779043.html
Блинкен и Чавушоглу обсудили ситуацию на Украине и отношения с Арменией
Блинкен и Чавушоглу обсудили ситуацию на Украине и отношения с Арменией - РИА Новости, 08.02.2022
Блинкен и Чавушоглу обсудили ситуацию на Украине и отношения с Арменией
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу координацию двух стран в ситуации вокруг Украины и перспективы нормализации... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T21:47
2022-02-08T21:47
2022-02-08T21:47
в мире
дмитрий песков
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энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу координацию двух стран в ситуации вокруг Украины и перспективы нормализации турецко-армянских отношений, сообщило американское внешнеполитическое ведомство."Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Чавушоглу обсудили пути дальнейшей координации и единство НАТО в отношении угрозы новой российской эскалации и агрессии против Украины", - сказано в пресс-релизе.Блинкен отметил контакты президента Турции Тайипа Эрдогана в поддержку дипломатического урегулирования, добавили в госдепартаменте."Оба руководителя обсудили нормализацию между Турцией и Арменией, а также дополнительные меры, которые могли бы предпринять США в поддержку этих усилий. Они также рассмотрели возможности для поддержания прочных американо-турецких двусторонних отношений", - сказано в релизе.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220205/pashinyan-1771200529.html
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в мире, дмитрий песков, россия, армения, киев, нато, энтони блинкен, украина, мевлют чавушоглу, турция
Блинкен и Чавушоглу обсудили ситуацию на Украине и отношения с Арменией
Блинкен и Чавушоглу обсудили ситуацию на Украине и отношения Анкары и Еревана