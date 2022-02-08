09:50 08.02.2022 (обновлено: 11:13 08.02.2022)
Экс-глава МИД Греции оценил предложения России по гарантиям безопасности
Экс-глава МИД Греции Катрунгалос заявил о возможности решить вопрос гарантий безопасности
Йоргос Катрунгалос
АФИНЫ, 8 фев – РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Греции в правительстве СИРИЗА Йоргос Катрунгалос заявил, что понимает требования России по укреплению ее собственной безопасности и считает возможным сделать это в рамках новой архитектуры безопасности в Европе.
"Я полностью понимаю позицию России, то есть необходимость укрепления ее собственной безопасности. А сделать это можно только в контексте новой архитектуры безопасности в Европе. Это непросто, но мы сделали это во времена Советского Союза благодаря Хельсинкским соглашениям. Не вижу причин, по которым это нельзя сделать сейчас", - сказал Катрунгалос в интервью РИА Новости.
Катрунгалос сейчас возглавляет сектор внешней политики и международных отношений в СИРИЗА.
По мнению экс-главы МИД, принципы решения есть в "Стамбульской хартии" ОБСЕ, подписанной в 1999 году, которая гласит, что "государства не будут укреплять свою безопасность за счет безопасности любого другого государства" и что "в рамках ОБСЕ ни одно государство или группа государств не может быть наделено преимущественной ответственностью за поддержание своей мира и безопасности" в Европе или рассматривать любую часть региона ОБСЕ в качестве в сфере его влияния.
"Я думаю, это точно показывает, как мы должны двигаться, принципы", - сказал Катрунгалос.
Он отметил также, что нет единой западной политики в отношении России.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.