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Экс-глава МИД Греции оценил предложения России по гарантиям безопасности

Экс-глава МИД Греции оценил предложения России по гарантиям безопасности - РИА Новости, 08.02.2022

Экс-глава МИД Греции оценил предложения России по гарантиям безопасности

Бывший министр иностранных дел Греции в правительстве СИРИЗА Йоргос Катрунгалос заявил, что понимает требования России по укреплению ее собственной безопасности РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T09:50

2022-02-08T09:50

2022-02-08T11:13

россия

восточная европа

сша

нато

обсе

сириза

в мире

греция

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АФИНЫ, 8 фев – РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Греции в правительстве СИРИЗА Йоргос Катрунгалос заявил, что понимает требования России по укреплению ее собственной безопасности и считает возможным сделать это в рамках новой архитектуры безопасности в Европе."Я полностью понимаю позицию России, то есть необходимость укрепления ее собственной безопасности. А сделать это можно только в контексте новой архитектуры безопасности в Европе. Это непросто, но мы сделали это во времена Советского Союза благодаря Хельсинкским соглашениям. Не вижу причин, по которым это нельзя сделать сейчас", - сказал Катрунгалос в интервью РИА Новости.Катрунгалос сейчас возглавляет сектор внешней политики и международных отношений в СИРИЗА.По мнению экс-главы МИД, принципы решения есть в "Стамбульской хартии" ОБСЕ, подписанной в 1999 году, которая гласит, что "государства не будут укреплять свою безопасность за счет безопасности любого другого государства" и что "в рамках ОБСЕ ни одно государство или группа государств не может быть наделено преимущественной ответственностью за поддержание своей мира и безопасности" в Европе или рассматривать любую часть региона ОБСЕ в качестве в сфере его влияния."Я думаю, это точно показывает, как мы должны двигаться, принципы", - сказал Катрунгалос.Он отметил также, что нет единой западной политики в отношении России.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.Читайте полный текст интервью >>>

россия

восточная европа

сша

греция

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россия, восточная европа, сша, нато, обсе, сириза, в мире, греция