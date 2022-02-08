https://ria.ru/20220208/berbok-1771759077.html

Немцы вышли из себя после обещаний Бербок перед Украиной

"Какая беспардонность!" Слова Бербок об Украине вызвали у немцев возмущение - РИА Новости, 08.02.2022

Немцы вышли из себя после обещаний Бербок перед Украиной

Слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о готовности заплатить "высокую цену" за безопасность Украины вызвали недовольство у читателей немецкой... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T18:57

2022-02-08T18:57

2022-02-08T18:57

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анналена бербок

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о готовности заплатить "высокую цену" за безопасность Украины вызвали недовольство у читателей немецкой газеты Die Welt.Накануне она посетила Киев и на брифинге после переговоров заявила, что Германия готова "заплатить высокую экономическую цену", чтобы не допустить эскалации украинского кризиса. Также министр сообщила, что Запад подготовил "беспрецедентные" санкции против Москвы, отметив при этом, что Германия имеет тесные экономические связи с Россией.Читателей газеты возмутило вмешательство Берлина в российско-украинские отношения и претенциозные заявления Бербок от имени всех немцев."Трудно оставаться вежливым, читая такие высказывания. <…> Я почти уверен, что большинство населения Германии не готово платить высокую цену ради государства, с которым нас не связывают союзнические обязательства", — написал Max S.Он добавил, что Германия имеет к украинскому кризису такое же отношение, как и к конфликтам в Афганистане и Мали."Как щедры немецкие политики! Мы уже заплатили Украине 1,8 миллиарда евро, и нас еще за это ругают", — заявил Dieter H.Он напомнил о заявлениях украинского посла в Берлине Андрея Мельника: дипломат регулярно высказывает Германии претензии по различным поводам, припоминая немцам исторические события."Госпожа Бербок, которая сама ничего платить не будет, беспардонно собралась отобрать у здешних людей, у немцев, кусок хлеба!" — прокомментировал Johan.Dragon, в свою очередь, заявил, что Бербок не может представлять большинство жителей Германии, не имеющих такой же достаток, что федеральные чиновники."И доводит немцев до такого состояния необходимость платить высокие цены за бензин и энергию", — добавил пользователь.Alexander M напомнил, что на Украине уже несколько лет продолжается гражданская война, и ее нужно прекратить."Своим согласием оказывать помощь Киеву Бербок способствует продолжению этой гражданской войны", — отметил он.Evita спросила, почему Германия не может соблюдать нейтралитет в отношениях России и Украины. А Marco S возмутился, что немецкие политики следуют указаниям США.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные голословные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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