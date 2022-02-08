https://ria.ru/20220208/berbok-1771714342.html
Глава МИД Германии посетила линию соприкосновения в Донбассе
Глава МИД Германии посетила линию соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 08.02.2022
Глава МИД Германии посетила линию соприкосновения в Донбассе
Глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе визита на Украину во вторник посетила линию соприкосновения в Донбассе, где, по сообщениям немецкой прессы, провела... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T16:22
2022-02-08T16:22
2022-02-08T16:22
в мире
мид германии
анналена бербок
донбасс
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БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе визита на Украину во вторник посетила линию соприкосновения в Донбассе, где, по сообщениям немецкой прессы, провела порядка 40 минут."Я здесь, чтобы получить представление о том, что означает то, что в центре Европы все еще есть война. И как срочно необходимо, чтобы мы наконец пришли к разрешению конфликта", - отметила Бербок, слова которой приводит внешнеполитическое ведомство ФРГ.Как видно на фотографиях, опубликованных в местных СМИ, министр посетила линию соприкосновения в каске и бронежилете. Как подчеркивает агентство dpa со ссылкой на своего корреспондента, каких-либо инцидентов в ходе визита не происходило. Отмечается, что командир украинской армии проинформировал Бербок о текущей обстановке в Донбассе.Бербок прибыла на Украину в понедельник с двухдневным визитом. Ранее министр пояснила в Киеве, что ее встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским была отменена из-за изменения программы визита. В конце прошлой недели МИД ФРГ анонсировал визит Бербок в Киев, ее встречи с президентом Зеленским и украинским коллегой Дмитрием Кулебой.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, мид германии, анналена бербок, донбасс, ситуация в днр и лнр
Глава МИД Германии посетила линию соприкосновения в Донбассе
Глава МИД Германии Бербок посетила линию соприкосновения в Донбассе, пробыв там 40 минут