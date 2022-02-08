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В Бельгии для ежей и лягушек выделят отдельную полосу на мосту
В Бельгии для ежей и лягушек выделят отдельную полосу на мосту - РИА Новости, 08.02.2022
В Бельгии для ежей и лягушек выделят отдельную полосу на мосту
Власти Бельгии планируют выделить отдельную полосу для ежей, саламандр и лягушек на крупном автомобильном мосту, сообщает "Европульс". РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T01:30
2022-02-08T01:30
2022-02-08T01:30
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Власти Бельгии планируют выделить отдельную полосу для ежей, саламандр и лягушек на крупном автомобильном мосту, сообщает "Европульс".Полосу шириной 2,5 метра на мосту через Альберт-канал рядом с городом Льеж оградят от проезжей части бетонными плитами и застелют травой. На тропинку положат небольшие коряги и веточки: если путешествие в соседний заповедник затянется, "путники" переночуют в них. Кроме того, на полосе сделают маленькие озерца для питья. Края тропинки оградят, чтобы животные не сорвались в воду канала.Полосой смогут воспользоваться и более крупные звери — волки, лисы или олени.Чиновники полагают, что эта мера поможет обитателям соседних заповедников чаще ходить "в гости" друг другу.
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В Бельгии для ежей и лягушек выделят отдельную полосу на мосту
Власти Бельгии придумали, как помочь животным безопасно перемещаться по проезжей части
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости.
Власти Бельгии планируют выделить отдельную полосу для ежей, саламандр и лягушек на крупном автомобильном мосту, сообщает
"Европульс".
Полосу шириной 2,5 метра на мосту через Альберт-канал рядом с городом Льеж оградят от проезжей части бетонными плитами и застелют травой.
На тропинку положат небольшие коряги и веточки: если путешествие в соседний заповедник затянется, "путники" переночуют в них. Кроме того, на полосе сделают маленькие озерца для питья. Края тропинки оградят, чтобы животные не сорвались в воду канала.
Полосой смогут воспользоваться и более крупные звери — волки, лисы или олени.
Чиновники полагают, что эта мера поможет обитателям соседних заповедников чаще ходить "в гости" друг другу.