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Макрон: Минские соглашения остаются базой для урегулирования на Украине
Макрон: Минские соглашения остаются базой для урегулирования на Украине - РИА Новости, 08.02.2022
Макрон: Минские соглашения остаются базой для урегулирования на Украине
Минские соглашения остаются базой для урегулирования на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с российским лидером Владимиром... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T00:57
2022-02-08T02:56
в мире
украина
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Минские соглашения остаются базой для урегулирования на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным."Решение украинского вопроса может быть только политическим, и база этого решения - это минские соглашения", - сказал Макрон в ходе пресс-конференции.Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать минские соглашения.Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил позднее, что Байден на саммите в Женеве сам сказал российскому президенту, что хочет помочь с реализацией минских соглашений по Донбассу, в том числе с автономным статусом региона. Кроме того, по словам Лаврова, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе контактов с российским руководством прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса.Генсек ОБСЕ Хельга Шмид приветствовала заявления Путина и Байдена по итогам саммита в Женеве о необходимости выполнения минских соглашений для решения украинского кризиса.Байден еще в 2015 году, будучи вице-президентом, заявил в ходе визита в Киев, что альтернативы минским соглашениям нет, и только придерживаясь их, можно добиться урегулирования конфликта в Донбассе. При этом он призвал стороны выполнить обязательства, взятые на себя в рамках минских договоренностей.Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул в январе 2022 года, что Минские соглашения включают ряд очевидных шагов, которые должны предпринять обе стороны. Он заявил, что Украина выполнила или начала выполнять многие из них, но есть и такие, за которые она еще не взялась.
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в мире, украина, россия, франция
00:57 08.02.2022 (обновлено: 02:56 08.02.2022)
 
Макрон: Минские соглашения остаются базой для урегулирования на Украине

Президент Франции Макрон: Минские соглашения остаются базой для урегулирования на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Минские соглашения остаются базой для урегулирования на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
"Решение украинского вопроса может быть только политическим, и база этого решения - это минские соглашения", - сказал Макрон в ходе пресс-конференции.
Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать минские соглашения.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил позднее, что Байден на саммите в Женеве сам сказал российскому президенту, что хочет помочь с реализацией минских соглашений по Донбассу, в том числе с автономным статусом региона. Кроме того, по словам Лаврова, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе контактов с российским руководством прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса.
Генсек ОБСЕ Хельга Шмид приветствовала заявления Путина и Байдена по итогам саммита в Женеве о необходимости выполнения минских соглашений для решения украинского кризиса.
Байден еще в 2015 году, будучи вице-президентом, заявил в ходе визита в Киев, что альтернативы минским соглашениям нет, и только придерживаясь их, можно добиться урегулирования конфликта в Донбассе. При этом он призвал стороны выполнить обязательства, взятые на себя в рамках минских договоренностей.
Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул в январе 2022 года, что Минские соглашения включают ряд очевидных шагов, которые должны предпринять обе стороны. Он заявил, что Украина выполнила или начала выполнять многие из них, но есть и такие, за которые она еще не взялась.
Президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
00:48
Путин заявил, что Минским соглашениям по Украине альтернативы нет
 
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