https://ria.ru/20220208/avariya-1771763215.html

Массовая авария на Рублевском шоссе. Видео

Массовое ДТП на западе Москвы попало на видео - РИА Новости, 08.02.2022

Массовая авария на Рублевском шоссе. Видео

"Известия" опубликовали видео с моментом столкновения девяти автомобилей на Рублевском шоссе на западе Москвы. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T19:20

2022-02-08T19:20

2022-02-08T20:51

москва

происшествия

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. "Известия" опубликовали видео с моментом столкновения девяти автомобилей на Рублевском шоссе на западе Москвы.На кадрах, снятых с камеры наружного наблюдения одного из домов, видно, как черная машина в условиях затора врезается в другие транспортные средства, движущиеся в том же направлении.Всего в аварии столкнулись девять автомобилей. Они получили серьезные повреждения. В результате ДТП оказались перекрыты две из трех полос.Четыре человека ранены. Среди них миллиардер, владелец девелоперской компании S.Holding Алексей Шепель.

https://ria.ru/20220208/dtp-1771724480.html

москва

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия