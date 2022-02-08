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Массовая авария на Рублевском шоссе. Видео
Массовое ДТП на западе Москвы попало на видео - РИА Новости, 08.02.2022
Массовая авария на Рублевском шоссе. Видео
"Известия" опубликовали видео с моментом столкновения девяти автомобилей на Рублевском шоссе на западе Москвы. РИА Новости, 08.02.2022
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москва
происшествия
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. "Известия" опубликовали видео с моментом столкновения девяти автомобилей на Рублевском шоссе на западе Москвы.На кадрах, снятых с камеры наружного наблюдения одного из домов, видно, как черная машина в условиях затора врезается в другие транспортные средства, движущиеся в том же направлении.Всего в аварии столкнулись девять автомобилей. Они получили серьезные повреждения. В результате ДТП оказались перекрыты две из трех полос.Четыре человека ранены. Среди них миллиардер, владелец девелоперской компании S.Holding Алексей Шепель.
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москва, происшествия
19:20 08.02.2022 (обновлено: 20:51 08.02.2022)
 
Массовое ДТП на западе Москвы попало на видео

Момент ДТП на западе Москвы с участием машины миллиардера Шепеля попал на видео

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. "Известия" опубликовали видео с моментом столкновения девяти автомобилей на Рублевском шоссе на западе Москвы.
На кадрах, снятых с камеры наружного наблюдения одного из домов, видно, как черная машина в условиях затора врезается в другие транспортные средства, движущиеся в том же направлении.
Всего в аварии столкнулись девять автомобилей. Они получили серьезные повреждения. В результате ДТП оказались перекрыты две из трех полос.
Четыре человека ранены. Среди них миллиардер, владелец девелоперской компании S.Holding Алексей Шепель.
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