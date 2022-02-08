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Найдено спасение от болей при артрите
Названы продукты, помогающие бороться с артритом - РИА Новости, 08.02.2022
Найдено спасение от болей при артрите
Благодаря уникальным иммуностимулирующим свойствам лук и чеснок могут стать подспорьем при лечении и предотвращении артрита, пишет Daily Express. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T17:52
2022-02-08T17:52
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Благодаря уникальным иммуностимулирующим свойствам лук и чеснок могут стать подспорьем при лечении и предотвращении артрита, пишет Daily Express.Некоторые растения семейства луковых содержат диаллилдисульфид — противовоспалительное соединение, ограничивающее действие провоспалительных цитокинов, которое как раз приводит к травмированию хрящей и суставов при артрите.Особое внимание людям, желающим избавиться от артритных болей, стоит обратить на чеснок, уверены специалисты. В опубликованном в журнале BMC Geriatrics исследовании ученые из Кореи пришли к выводу, что выделенные из чеснока соединения серы под названием тиакремонон обладают выраженным противовоспалительным действием."Тиакремонон проявляет свои противовоспалительные и антиартритные свойства с сульфгидрильной группой, что может быть полезным средством для лечения воспалительных и артритных заболеваний", — отметили авторы работы.Полезными при артрите могут быть и другие продукты: например, брокколи, жирная рыба, оливковое масло, вишневый сок, шпинат, бразильский орех и куркума.
https://radiosputnik.ria.ru/20220207/produki-1771513505.html
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17:52 08.02.2022
 
Названы продукты, помогающие бороться с артритом

Daily Express: лук и чеснок помогают бороться с артритом

© Flickr / Anna MajkowskaЛук и чеснок
Лук и чеснок - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Flickr / Anna Majkowska
Лук и чеснок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Благодаря уникальным иммуностимулирующим свойствам лук и чеснок могут стать подспорьем при лечении и предотвращении артрита, пишет Daily Express.
Некоторые растения семейства луковых содержат диаллилдисульфид — противовоспалительное соединение, ограничивающее действие провоспалительных цитокинов, которое как раз приводит к травмированию хрящей и суставов при артрите.
Чипсы из батата - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
Вчера, 16:49В России
Назван продукт-аналог картофеля, избавляющий от "плохого холестерина"
Особое внимание людям, желающим избавиться от артритных болей, стоит обратить на чеснок, уверены специалисты. В опубликованном в журнале BMC Geriatrics исследовании ученые из Кореи пришли к выводу, что выделенные из чеснока соединения серы под названием тиакремонон обладают выраженным противовоспалительным действием.
"Тиакремонон проявляет свои противовоспалительные и антиартритные свойства с сульфгидрильной группой, что может быть полезным средством для лечения воспалительных и артритных заболеваний", — отметили авторы работы.
Полезными при артрите могут быть и другие продукты: например, брокколи, жирная рыба, оливковое масло, вишневый сок, шпинат, бразильский орех и куркума.
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