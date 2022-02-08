https://ria.ru/20220208/artrit-1771740766.html
Найдено спасение от болей при артрите
Названы продукты, помогающие бороться с артритом - РИА Новости, 08.02.2022
Найдено спасение от болей при артрите
Благодаря уникальным иммуностимулирующим свойствам лук и чеснок могут стать подспорьем при лечении и предотвращении артрита, пишет Daily Express. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T17:52
2022-02-08T17:52
2022-02-08T17:52
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Благодаря уникальным иммуностимулирующим свойствам лук и чеснок могут стать подспорьем при лечении и предотвращении артрита, пишет Daily Express.Некоторые растения семейства луковых содержат диаллилдисульфид — противовоспалительное соединение, ограничивающее действие провоспалительных цитокинов, которое как раз приводит к травмированию хрящей и суставов при артрите.Особое внимание людям, желающим избавиться от артритных болей, стоит обратить на чеснок, уверены специалисты. В опубликованном в журнале BMC Geriatrics исследовании ученые из Кореи пришли к выводу, что выделенные из чеснока соединения серы под названием тиакремонон обладают выраженным противовоспалительным действием."Тиакремонон проявляет свои противовоспалительные и антиартритные свойства с сульфгидрильной группой, что может быть полезным средством для лечения воспалительных и артритных заболеваний", — отметили авторы работы.Полезными при артрите могут быть и другие продукты: например, брокколи, жирная рыба, оливковое масло, вишневый сок, шпинат, бразильский орех и куркума.
https://radiosputnik.ria.ru/20220207/produki-1771513505.html
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коронавирус covid-19
Названы продукты, помогающие бороться с артритом
Daily Express: лук и чеснок помогают бороться с артритом
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости.
Благодаря уникальным иммуностимулирующим свойствам лук и чеснок могут стать подспорьем при лечении и предотвращении артрита, пишет Daily Express
.
Некоторые растения семейства луковых содержат диаллилдисульфид — противовоспалительное соединение, ограничивающее действие провоспалительных цитокинов, которое как раз приводит к травмированию хрящей и суставов при артрите.
Особое внимание людям, желающим избавиться от артритных болей, стоит обратить на чеснок, уверены специалисты. В опубликованном в журнале BMC Geriatrics
исследовании ученые из Кореи пришли к выводу, что выделенные из чеснока соединения серы под названием тиакремонон обладают выраженным противовоспалительным действием.
"Тиакремонон проявляет свои противовоспалительные и антиартритные свойства с сульфгидрильной группой, что может быть полезным средством для лечения воспалительных и артритных заболеваний", — отметили авторы работы.
Полезными при артрите могут быть и другие продукты: например, брокколи, жирная рыба, оливковое масло, вишневый сок, шпинат, бразильский орех и куркума.