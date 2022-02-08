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Украинской авиации предрекли погибель в войне с Россией
Forbes сравнил боевые возможности ВКС России и ВВС Украины - РИА Новости, 08.02.2022
Украинской авиации предрекли погибель в войне с Россией
Украинские военно-воздушные силы безнадежно уступают российским Воздушно-космическим силам, пишет американский журнал Forbes. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T02:45
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россия
ввс украины
воздушно-космические силы россии
украина
в мире
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Украинские военно-воздушные силы безнадежно уступают российским Воздушно-космическим силам, пишет американский журнал Forbes.Официальный Киев, полагает автор материала, в лучшем случае может собрать 125 фронтовых боевых самолетов. Из них 71 — истребитель. Из всех истребителей 34 боеспособных двухмоторных Су-27 Flanker.Против семи десятков действующих украинских истребителей российские ВКС могут развернуть сотни новых и гораздо более боеспособных самолетов, констатируется в статье. В любом случае, отмечает автор статьи, гипотетическое "сражение" будет, скорее всего, коротким. И закончится оно не в пользу Украины.Ранее эксперт по безопасности Марк Эпископос в статье для National Interest напомнил, что ВВС Украины состоят из устаревшего парка советских самолетов 1960-1970-х годов. Господство ВКС России в воздухе обеспечат новейшие истребители и улучшенные бомбардировщики, а также обширная и эшелонированная сеть противовоздушной обороны. Военные бюджеты обеих стран также разительно отличаются. Киев тратит на армию около 5,2 миллиарда долларов, а Москва — 65 миллиардовВ последние месяцы публикации о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, появляются в западных СМИ постоянно. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в агрессии и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, ввс украины, воздушно-космические силы россии, украина, в мире
02:45 08.02.2022 (обновлено: 02:46 08.02.2022)
 
Forbes сравнил боевые возможности ВКС России и ВВС Украины

Forbes: ВВС Украины будут быстро разгромлены в случае "столкновения" с ВКС России

© U.S. Air Force / Christopher SparksИстребитель Су-27 ВВС Украины
Истребитель Су-27 ВВС Украины
© U.S. Air Force / Christopher Sparks
Истребитель Су-27 ВВС Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Украинские военно-воздушные силы безнадежно уступают российским Воздушно-космическим силам, пишет американский журнал Forbes.
Официальный Киев, полагает автор материала, в лучшем случае может собрать 125 фронтовых боевых самолетов. Из них 71 — истребитель. Из всех истребителей 34 боеспособных двухмоторных Су-27 Flanker.
Против семи десятков действующих украинских истребителей российские ВКС могут развернуть сотни новых и гораздо более боеспособных самолетов, констатируется в статье. В любом случае, отмечает автор статьи, гипотетическое "сражение" будет, скорее всего, коротким. И закончится оно не в пользу Украины.
Ранее эксперт по безопасности Марк Эпископос в статье для National Interest напомнил, что ВВС Украины состоят из устаревшего парка советских самолетов 1960-1970-х годов. Господство ВКС России в воздухе обеспечат новейшие истребители и улучшенные бомбардировщики, а также обширная и эшелонированная сеть противовоздушной обороны. Военные бюджеты обеих стран также разительно отличаются. Киев тратит на армию около 5,2 миллиарда долларов, а Москва — 65 миллиардов
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
4 января, 11:23
На Украине нашли способ "победить" в войне с Россией
В последние месяцы публикации о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, появляются в западных СМИ постоянно. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в агрессии и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияВВС УкраиныВоздушно-космические силы РоссииУкраинаВ мире
 
 
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