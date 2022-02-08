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Требований к уровню антител для сертификата нет, заявили в Минздраве
Требований к уровню антител для сертификата нет, заявили в Минздраве - РИА Новости, 08.02.2022
Требований к уровню антител для сертификата нет, заявили в Минздраве
Требований к уровню антител к коронавирусу для получения сертификата нет, достаточно, чтобы антитела были, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T18:25
2022-02-08T18:25
2022-02-08T18:27
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Требований к уровню антител к коронавирусу для получения сертификата нет, достаточно, чтобы антитела были, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее сообщалось, что QR-код с 21 февраля в России можно будет получить по результатам теста на антитела."Требований к уровню антител не устанавливается - достаточно их наличие в организме", - сказал Кузнецов.
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18:25 08.02.2022 (обновлено: 18:27 08.02.2022)
Требований к уровню антител для сертификата нет, заявили в Минздраве
Помощник главы Минздрава Кузнецов: требований к уровню антител для сертификата нет