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Премьер Гаити отказался уходить в отставку
Премьер Гаити отказался уходить в отставку - РИА Новости, 08.02.2022
Премьер Гаити отказался уходить в отставку
Премьер-министр Гаити Ариэль Анри отклонил требование митингующей оппозиции о своей отставке, настояв на продолжении работы действующего правительства для... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T04:21
2022-02-08T04:21
в мире
гаити
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ПОРТ-О-ПРЕНС, 8 фев - РИА Новости. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри отклонил требование митингующей оппозиции о своей отставке, настояв на продолжении работы действующего правительства для организации всеобщих выборов и вывода страны из глубокого кризиса.Отказавшись оставить свой пост, Анри призвал демократов работать вместе, чтобы следующие выборы не привели к новым кризисам, а будущие народные избранники пользовались легитимностью.Выступление премьера последовало после напряженного дня протестов, которые организовали оппозиционные группы, требуя создания нового правительства согласно Соглашению Монтаны - инициативе гражданского общества и политических партий, призванной вывести страну из тупикового положения.Группы противников Анри в понедельник вышли на улицы, возводили баррикады и перекрывали дороги, требовали правосудия в связи с убийством президента Жовенеля Моиза (2017-2021) и призывали Вашингтон отказаться от поддержки действующего правительства."Спустя семь месяцев после того, как 7 июля 2021 года президент Жовенель Моиз был убит преступниками, мы все видим, что расследование не продвинулось", - отметил Анри, добавив, что многие "дружественные" страны готовы оказать помощь правосудию в этом деле.Премьер вместе со своими министрами подчеркнул необходимость тюремного заключения для тех, кто дестабилизирует обстановку похищениями и убийствами, назвав это ключевым моментом для проведения выборов. По его словам, 16 февраля в Канаде состоится встреча по вопросам безопасности, на которой будут обсуждаться форматы помощи со стороны североамериканской страны в восстановлении порядка.
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в мире, гаити
04:21 08.02.2022
 
Премьер Гаити отказался уходить в отставку

Премьер Гаити Анри отказался уходить в отставку, несмотря на протесты оппозиции

© AP Photo / Matias DelacroixПремьер-министр Гаити Ариэль Анри
Премьер-министр Гаити Ариэль Анри - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© AP Photo / Matias Delacroix
Премьер-министр Гаити Ариэль Анри
Читать ria.ru в
ПОРТ-О-ПРЕНС, 8 фев - РИА Новости. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри отклонил требование митингующей оппозиции о своей отставке, настояв на продолжении работы действующего правительства для организации всеобщих выборов и вывода страны из глубокого кризиса.
"Сегодня, 7 февраля, каждый, кто называет себя демократом, должен иметь в виду: на этот раз мы проведем хорошие выборы, без предубеждений, без фальсификаций, без насилия или поддержки банд", - сказал Анри, выступая из своей резиденции.
Отказавшись оставить свой пост, Анри призвал демократов работать вместе, чтобы следующие выборы не привели к новым кризисам, а будущие народные избранники пользовались легитимностью.
Выступление премьера последовало после напряженного дня протестов, которые организовали оппозиционные группы, требуя создания нового правительства согласно Соглашению Монтаны - инициативе гражданского общества и политических партий, призванной вывести страну из тупикового положения.
Группы противников Анри в понедельник вышли на улицы, возводили баррикады и перекрывали дороги, требовали правосудия в связи с убийством президента Жовенеля Моиза (2017-2021) и призывали Вашингтон отказаться от поддержки действующего правительства.
"Спустя семь месяцев после того, как 7 июля 2021 года президент Жовенель Моиз был убит преступниками, мы все видим, что расследование не продвинулось", - отметил Анри, добавив, что многие "дружественные" страны готовы оказать помощь правосудию в этом деле.
Премьер вместе со своими министрами подчеркнул необходимость тюремного заключения для тех, кто дестабилизирует обстановку похищениями и убийствами, назвав это ключевым моментом для проведения выборов. По его словам, 16 февраля в Канаде состоится встреча по вопросам безопасности, на которой будут обсуждаться форматы помощи со стороны североамериканской страны в восстановлении порядка.
Порт-о-Пренс - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
9 января, 15:08
СМИ сообщили о похищении агентов службы безопасности спикера сената Гаити
 
В миреГаити
 
 
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