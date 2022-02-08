https://ria.ru/20220208/anri-1771587206.html

Премьер Гаити отказался уходить в отставку

Премьер Гаити отказался уходить в отставку - РИА Новости, 08.02.2022

Премьер Гаити отказался уходить в отставку

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри отклонил требование митингующей оппозиции о своей отставке, настояв на продолжении работы действующего правительства для... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T04:21

2022-02-08T04:21

2022-02-08T04:21

в мире

гаити

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ПОРТ-О-ПРЕНС, 8 фев - РИА Новости. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри отклонил требование митингующей оппозиции о своей отставке, настояв на продолжении работы действующего правительства для организации всеобщих выборов и вывода страны из глубокого кризиса.Отказавшись оставить свой пост, Анри призвал демократов работать вместе, чтобы следующие выборы не привели к новым кризисам, а будущие народные избранники пользовались легитимностью.Выступление премьера последовало после напряженного дня протестов, которые организовали оппозиционные группы, требуя создания нового правительства согласно Соглашению Монтаны - инициативе гражданского общества и политических партий, призванной вывести страну из тупикового положения.Группы противников Анри в понедельник вышли на улицы, возводили баррикады и перекрывали дороги, требовали правосудия в связи с убийством президента Жовенеля Моиза (2017-2021) и призывали Вашингтон отказаться от поддержки действующего правительства."Спустя семь месяцев после того, как 7 июля 2021 года президент Жовенель Моиз был убит преступниками, мы все видим, что расследование не продвинулось", - отметил Анри, добавив, что многие "дружественные" страны готовы оказать помощь правосудию в этом деле.Премьер вместе со своими министрами подчеркнул необходимость тюремного заключения для тех, кто дестабилизирует обстановку похищениями и убийствами, назвав это ключевым моментом для проведения выборов. По его словам, 16 февраля в Канаде состоится встреча по вопросам безопасности, на которой будут обсуждаться форматы помощи со стороны североамериканской страны в восстановлении порядка.

https://ria.ru/20220109/gaiti-1767045770.html

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в мире, гаити