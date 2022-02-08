https://ria.ru/20220208/alkogol-1771786444.html

Производители алкоголя опасаются введения цифровой маркировки в России

Производители алкоголя опасаются введения цифровой маркировки в России - РИА Новости, 08.02.2022

Производители алкоголя опасаются введения цифровой маркировки в России

Российские производители алкогольной продукции и рестораторы обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой отменить введение цифровой маркировки РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T23:59

2022-02-08T23:59

2022-02-08T23:59

экономика

игорь бухаров

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

алкоголь

михаил мишустин

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские производители алкогольной продукции и рестораторы обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой отменить введение цифровой маркировки "Честный знак", так как она дублирует функции уже существующей системы ЕГАИС и влечет за собой значительное подорожание алкоголя, рассказали РИА Новости авторы письма. Оператор маркировки ЦРПТ в свою очередь заявляет, что эти заявления не подкреплены реальными расчетами и маркировка не приведет к росту цен для потребителя."Внедрение дублирующей маркировки средствами идентификации системы "Честный знак" существенно увеличит административную и финансовую нагрузку на производителей и импортеров алкогольной продукции, что, в свою очередь увеличит цену алкогольной продукции для конечных потребителей", - говорится в адресованном в правительство письме, имеющемся в распоряжении РИА Новости.В письме также отмечается, что внедрение системы идентификации "Честный знак" "очевидно не может дать каких-либо результатов в борьбе с продажей нелегального алкоголя". "Нелегальным алкоголем торгуют магазины без лицензии, которые реализуют продукцию без применения контрольно-кассовой техники... Внедрение новых средств идентификации алкогольной продукции, в дополнение к существующим специальным маркам и действующей системе ЕГАИС, является избыточным", - поясняется в документе.Один из авторов письма - вице-президент "Опоры России" и президент Simple Group Максим Каширин - в свою очередь, приводит в пример питьевую воду, где "уже сейчас мы видим примерно двукратное увеличение стоимости маркировки импортной воды в России по сравнению с ее предварительной оценочной стоимостью". "Это может привести к 15-20% росту стоимости импортной минеральной воды в ритейле, а это драматическое изменение для относительно недорогого продукта. Мы не знаем, на сколько подорожает алкогольная продукция, но учитывая, что главные объёмы продаж находятся в недорогих сегментах – водке, тихих и игристых винах минимальной розничной цены (примерно 200-350 рублей), то очевидно, что подорожание может быть значительным", - подчеркнул он в разговоре с РИА Новости."В случае импортного алкоголя, который не производится в России, этот процесс будет организован вручную. Это действие будет дополнительно тарифицировано, а также увеличится срок обработки продукции и логистические издержки. Такого же удорожания мы ожидаем и в случае с российской продукцией, которая не производится массовым потоком на линиях (российские тихие и игристые вина)", - добавил Каширин.По его словам, такое усложнение бизнес-процессов для легальных участников рынка всегда на руку нелегальным продавцам. "В результате вместо борьбы с контрафактной продукцией, мы можем получить дополнительный рост нелегального рынка алкоголя и приток в него новых игроков и клиентов", - говорит президент Simple Group."Цена ФСМ (федеральная специальная марка для маркировки алкогольной продукции - ред.) по Налоговому кодексу - 16 копеек за штуку. Цена (кода маркировки "Честный знак" - ред.) Data Matrix - 50 копеек за штуку + НДС 20%", - объясняет удорожание процесса для производителей также подписавшийся под обращением президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. "Кроме этого, будет еще документальное сопровождение, которое ты должен будешь вести, бухгалтерию. Помимо этого, нужно будет закупить технику, которая будет наносить и штрихкодировать эти марки", - добавляет еще один автор обращения - президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.В свою очередь представитель ЦРПТ - оператора системы маркировки "Честный знак" - рассказал РИА Новости, что заявления о ее дороговизне "не подкреплены реальными расчетами". "В случае с алкоголем для компаний практически ничего не изменится - цифровой код маркировки будет наноситься на бумажную марку, которую производители уже наносят на свою продукцию. То есть каких-то новых затрат в связи с маркировкой у производителей не возникает. Как и дублирования ЕГАИС - работа в системе будет унифицирована за счет интеграции цифровой маркировки "Честный знак" с системой ЕГАИС - компании будут работать в них в формате одного окна, единого интерфейса, что исключает дублирование систем", - рассказал он."Отсутствие заметных затрат на маркировку, как в алкогольной, так и в других отраслях, подтверждается тем, что это не приводит к росту цен на товары, который мог бы быть заметен покупателям, - этого не произошло ни в одной отрасли, где маркировка внедрена, от молочной до фармацевтической промышленности. При этом система приводит к заметному обелению рынков и как следствие - к повышению качества и безопасности продукции, что особенно актуально для алкоголя, а также, на примере сигарет, к заметному росту сборов в бюджет", - подчеркивают в ЦРПТ. В Минпромторге РФ РИА Новости заявили, что указанное письмо не получали.Эксперимент по цифровой маркировке в РФ алкогольной продукции будет проводиться с 1 июня 2022 года по 31 августа 2023 года. В перечень маркируемой продукции предлагается внести виноградные натуральные вина, включая крепленые, вермуты и прочие виноградные натуральные вина с добавлением растительных или ароматических веществ; спиртовые настойки, ликеры, а также прочие сброженные игристые и неигристые напитки с фактической концентрацией спирта более 7% (это водка, виски, коньяк, ром, джин, текила и другие крепкие алкогольные напитки).

https://ria.ru/20220125/pivo-1769511872.html

https://ria.ru/20220125/shtraf-1769417778.html

https://ria.ru/20220206/alkogol-1771284064.html

https://ria.ru/20220207/koronavirus-1771467773.html

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экономика, игорь бухаров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество, алкоголь, михаил мишустин