https://ria.ru/20220207/znamensk-1771400122.html
В Знаменске завели дело на чиновников из-за нападений собак на людей
В Знаменске завели дело на чиновников из-за нападений собак на людей - РИА Новости, 07.02.2022
В Знаменске завели дело на чиновников из-за нападений собак на людей
Уголовное дело о халатности возбудили против чиновников астраханского Знаменска, чье бездействие повлекло более 120 нападений бездомных собак на людей, сообщила РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T08:52
2022-02-07T08:52
2022-02-07T08:52
происшествия
валентина матвиенко
россия
самарское
астраханская область
северо-восточный федеральный университет
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили против чиновников астраханского Знаменска, чье бездействие повлекло более 120 нападений бездомных собак на людей, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, отвечая на вопрос РИА Новости."По материалам прокуратуры закрытого административно-территориального образования города Знаменска Астраханской области следственным органом возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц городской администрации, чье бездействие повлекло более 120 случаев нападений на людей безнадзорных собак", - говорится в сообщении.По аналогичным фактам уголовное преследование инициировано прокурорами в республиках Башкортостан, Тыва, Брянской, Воронежской, Мурманской, Самарской и Сахалинской областях.За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом.Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку, а в Приволжском районе Астраханской области - мужчину, который шел на работу.По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности, а после одного из нападений спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.
https://ria.ru/20220207/sobaki-1771382745.html
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происшествия, валентина матвиенко, россия, самарское, астраханская область, северо-восточный федеральный университет
В Знаменске завели дело на чиновников из-за нападений собак на людей
В Знаменске завели дело на чиновников из-за массовых нападений собак на людей