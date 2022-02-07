https://ria.ru/20220207/znamensk-1771400122.html

В Знаменске завели дело на чиновников из-за нападений собак на людей

В Знаменске завели дело на чиновников из-за нападений собак на людей - РИА Новости, 07.02.2022

В Знаменске завели дело на чиновников из-за нападений собак на людей

Уголовное дело о халатности возбудили против чиновников астраханского Знаменска, чье бездействие повлекло более 120 нападений бездомных собак на людей, сообщила РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T08:52

2022-02-07T08:52

2022-02-07T08:52

происшествия

валентина матвиенко

россия

самарское

астраханская область

северо-восточный федеральный университет

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили против чиновников астраханского Знаменска, чье бездействие повлекло более 120 нападений бездомных собак на людей, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, отвечая на вопрос РИА Новости."По материалам прокуратуры закрытого административно-территориального образования города Знаменска Астраханской области следственным органом возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц городской администрации, чье бездействие повлекло более 120 случаев нападений на людей безнадзорных собак", - говорится в сообщении.По аналогичным фактам уголовное преследование инициировано прокурорами в республиках Башкортостан, Тыва, Брянской, Воронежской, Мурманской, Самарской и Сахалинской областях.За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом.Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку, а в Приволжском районе Астраханской области - мужчину, который шел на работу.По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности, а после одного из нападений спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.

https://ria.ru/20220207/sobaki-1771382745.html

https://ria.ru/20220207/sobaka-1771392482.html

россия

самарское

астраханская область

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происшествия, валентина матвиенко, россия, самарское, астраханская область, северо-восточный федеральный университет