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В Знаменске завели дело на чиновников из-за нападений собак на людей
В Знаменске завели дело на чиновников из-за нападений собак на людей - РИА Новости, 07.02.2022
В Знаменске завели дело на чиновников из-за нападений собак на людей
Уголовное дело о халатности возбудили против чиновников астраханского Знаменска, чье бездействие повлекло более 120 нападений бездомных собак на людей, сообщила РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T08:52
2022-02-07T08:52
происшествия
валентина матвиенко
россия
самарское
астраханская область
северо-восточный федеральный университет
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили против чиновников астраханского Знаменска, чье бездействие повлекло более 120 нападений бездомных собак на людей, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, отвечая на вопрос РИА Новости."По материалам прокуратуры закрытого административно-территориального образования города Знаменска Астраханской области следственным органом возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц городской администрации, чье бездействие повлекло более 120 случаев нападений на людей безнадзорных собак", - говорится в сообщении.По аналогичным фактам уголовное преследование инициировано прокурорами в республиках Башкортостан, Тыва, Брянской, Воронежской, Мурманской, Самарской и Сахалинской областях.За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом.Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку, а в Приволжском районе Астраханской области - мужчину, который шел на работу.По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности, а после одного из нападений спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.
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россия
самарское
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происшествия, валентина матвиенко, россия, самарское, астраханская область, северо-восточный федеральный университет
08:52 07.02.2022
 
В Знаменске завели дело на чиновников из-за нападений собак на людей

В Знаменске завели дело на чиновников из-за массовых нападений собак на людей

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБездомная собака в приюте "В добрые руки"
Бездомная собака в приюте В добрые руки - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Бездомная собака в приюте "В добрые руки". Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили против чиновников астраханского Знаменска, чье бездействие повлекло более 120 нападений бездомных собак на людей, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, отвечая на вопрос РИА Новости.
"По материалам прокуратуры закрытого административно-территориального образования города Знаменска Астраханской области следственным органом возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц городской администрации, чье бездействие повлекло более 120 случаев нападений на людей безнадзорных собак", - говорится в сообщении.
Бездомная собака - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
03:20
ГП выступила за разработку критериев немотивированной агрессии собак
По аналогичным фактам уголовное преследование инициировано прокурорами в республиках Башкортостан, Тыва, Брянской, Воронежской, Мурманской, Самарской и Сахалинской областях.
За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом.
Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку, а в Приволжском районе Астраханской области - мужчину, который шел на работу.
По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности, а после одного из нападений спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.
Служебный автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
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В СК передали материалы о нападении собаки на ребенка в Челябинской области
 
ПроисшествияВалентина МатвиенкоРоссияСамарскоеАстраханская областьСеверо-Восточный федеральный университет
 
 
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