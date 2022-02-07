https://ria.ru/20220207/zhivotnye-1771390187.html

ГП рассказала о недочетах в законодательстве по обращению с животными

ГП рассказала о недочетах в законодательстве по обращению с животными - РИА Новости, 07.02.2022

ГП рассказала о недочетах в законодательстве по обращению с животными

Слабая проработка законодательных норм способствует "вседозволенности и безнаказанности" в сфере обращения с животными, сообщила пресс-служба Генеральной... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T07:33

2022-02-07T07:33

2022-02-07T07:33

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россия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Слабая проработка законодательных норм способствует "вседозволенности и безнаказанности" в сфере обращения с животными, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, отвечая на вопрос РИА Новости."В современных правовых реалиях требуют регламентации мероприятия по регулированию численности животных без владельцев. В настоящее время мониторинг количества таких особей на территориях муниципальных образований осуществляется исходя из числа заявок на осуществление отлова, поступающих от граждан и организаций", - уточняет ведомство."В целях активизации процедуры внесения изменений в законодательство в январе текущего года Генеральной прокуратурой РФ согласован проект о внесении изменений в КоАП РФ, касающихся установления административной ответственности за нарушение требований 498-ФЗ, в том числе к содержанию и использованию животных", - пояснили в Генпрокуратуре.За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом.Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку, а в Приволжском районе Астраханской области - мужчину, который шел на работу.По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности, а после одного из нападений спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.

https://ria.ru/20220206/napadenie-1771320567.html

https://ria.ru/20220207/sobaki-1771389684.html

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генеральная прокуратура рф, россия, общество