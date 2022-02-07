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ГП рассказала о недочетах в законодательстве по обращению с животными
ГП рассказала о недочетах в законодательстве по обращению с животными - РИА Новости, 07.02.2022
ГП рассказала о недочетах в законодательстве по обращению с животными
Слабая проработка законодательных норм способствует "вседозволенности и безнаказанности" в сфере обращения с животными, сообщила пресс-служба Генеральной... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T07:33
2022-02-07T07:33
генеральная прокуратура рф
россия
общество
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Слабая проработка законодательных норм способствует "вседозволенности и безнаказанности" в сфере обращения с животными, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, отвечая на вопрос РИА Новости."В современных правовых реалиях требуют регламентации мероприятия по регулированию численности животных без владельцев. В настоящее время мониторинг количества таких особей на территориях муниципальных образований осуществляется исходя из числа заявок на осуществление отлова, поступающих от граждан и организаций", - уточняет ведомство."В целях активизации процедуры внесения изменений в законодательство в январе текущего года Генеральной прокуратурой РФ согласован проект о внесении изменений в КоАП РФ, касающихся установления административной ответственности за нарушение требований 498-ФЗ, в том числе к содержанию и использованию животных", - пояснили в Генпрокуратуре.За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом.Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку, а в Приволжском районе Астраханской области - мужчину, который шел на работу.По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности, а после одного из нападений спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.
https://ria.ru/20220206/napadenie-1771320567.html
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генеральная прокуратура рф, россия, общество
07:33 07.02.2022
 
ГП рассказала о недочетах в законодательстве по обращению с животными

Генпрокуратура: непроработанность законов приводит к вседозволенности с животными

© Pixabay / Mike_68Собака
Собака - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© Pixabay / Mike_68
Собака. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Слабая проработка законодательных норм способствует "вседозволенности и безнаказанности" в сфере обращения с животными, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Отсутствие профилактических мер в виде административной ответственности за нарушение требований 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" приводит к вседозволенности, безнаказанности и игнорированию нормами права, способствуют нарушению принципа неотвратимости наказания за совершение противоправных деяний", - сообщили в ведомстве.
"В современных правовых реалиях требуют регламентации мероприятия по регулированию численности животных без владельцев. В настоящее время мониторинг количества таких особей на территориях муниципальных образований осуществляется исходя из числа заявок на осуществление отлова, поступающих от граждан и организаций", - уточняет ведомство.
Собака - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
Вчера, 13:05
Стая бездомных собак напала на пожилую женщину под Рязанью
"В целях активизации процедуры внесения изменений в законодательство в январе текущего года Генеральной прокуратурой РФ согласован проект о внесении изменений в КоАП РФ, касающихся установления административной ответственности за нарушение требований 498-ФЗ, в том числе к содержанию и использованию животных", - пояснили в Генпрокуратуре.
За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом.
Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку, а в Приволжском районе Астраханской области - мужчину, который шел на работу.
По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности, а после одного из нападений спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.
Собака - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
07:21
Генпрокуратура оценила принимаемые меры против бродячих собак
 
Генеральная прокуратура РФРоссияОбщество
 
 
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