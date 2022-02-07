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У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,1
У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 07.02.2022
У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в понедельник у побережья острова Тайвань, сообщает китайский сейсмологический центр. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T14:40
2022-02-07T14:40
2022-02-07T14:40
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ПЕКИН, 7 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в понедельник у побережья острова Тайвань, сообщает китайский сейсмологический центр.Землетрясение зафиксировано в 18.58 по местному времени (13.58 мск).Эпицентр располагался в акватории уезда Илань, расположенного в северо-восточной части острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 34 километра.Информации о возможных пострадавших и разрушениях на момент написания новостного сообщения не поступало.
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в мире, тайвань, землетрясение
У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,1
У берегов острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла