https://ria.ru/20220207/zapashnyy-1771435273.html

Эдгард Запашный: дрессировщик, как вино — с возрастом становится лучше

Эдгард Запашный: дрессировщик, как вино — с возрастом становится лучше - РИА Новости, 07.02.2022

Эдгард Запашный: дрессировщик, как вино — с возрастом становится лучше

В России, вероятно, нет ни одного человека, который бы не знал фамилию Запашных – представителей известнейшей цирковой династии как в нашей стране, так и за... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T12:00

2022-02-07T12:00

2022-02-07T12:18

интервью

эдгард запашный

росгосцирк

большой московский государственный цирк

цирк братьев запашных

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В России, вероятно, нет ни одного человека, который бы не знал фамилию Запашных – представителей известнейшей цирковой династии как в нашей стране, так и за рубежом. В настоящий момент Эдгард Запашный, сын циркового артиста и дрессировщика Вальтера Запашного, возглавляет Большой Московский цирк, работая в нем вместе с братом Аскольдом, занимающим должность худрука. Эдгард Запашный рассказал в интервью РИА Новости о том, в каких условиях содержатся животные в цирке, о состоянии российских зоопарков, а также об организации, создаваемой в качестве альтернативы Союзу цирковых деятелей. Беседовала Карина Лаврова.– Эдгард Вальтерович, прежде всего хотела бы узнать, как вы себя чувствуете? Знаю, что в начале 2020 года вы перенесли операцию на позвоночнике, и, к сожалению, 2022 также начался с операции. Как ваше самочувствие в данный момент?– Большое спасибо за вопрос. Я в полной боевой готовности, все хорошо (на момент проведения интервью 27 января – ред.) Сейчас был небольшой отпуск, я его совместил с работой – съездил на международный цирковой фестиваль в Будапешт. Никаких ограничений для полетов и передвижения у меня нет. Такое бывает, у меня накопились некоторые профессиональные травмы. Операция на позвоночнике именно такая. В этом году операция была связана с мочекаменной болезнью. Она, к сожалению, может быть у кого угодно, просто так совпало, что один из камней решил проявить себя в Новый год.– Рада слышать, что вы в добром здравии! Начнём с главного символа этого года – с тигров. Сколько сейчас полосатых хищников в цирке, возможно, вы планируете приобрести новых животных?– На сегодняшний день у нас 11 взрослых хищников – тигры, три льва и два тигренка, которых скоро нам привезут, они родились у наших коллег-дрессировщиков Яны и Дмитрия Ким. Группа животных достаточно большая, тем не менее вот такое обновление произойдет в ближайшее время.– Как происходит сам процесс покупки? Возможно, цена на животных возросла в связи с тем, что сейчас происходит с валютой?– Во-первых, я хотел бы сразу сказать следующее: хищников – тигров, львов – для цирков и зоопарков никто не отлавливает из дикой природы. Во-вторых, в наших условиях они великолепно размножаются. В цирках и зоопарках с этим трудностей нет. Наоборот, в большей степени появляется проблема, когда тигрята или львята рождаются незапланированно – никто не знает, что с ними делать, куда их девать, ведь хорошая мама способна рожать от трех до пяти детенышей.– Как вообще животные попадают в цирк?– Мы с братом на личном опыте проверили несколько путей, через которые животные могут попадать к нам. Первый – самый простой: они рождаются у нас. Второй – они рождаются у наших коллег. Третий – мы покупаем их за границей. Однажды мы захотели, чтобы в цирке были белые тигры, но на тот момент в России их было штучное количество, а хороших мам не было ни у кого. Поэтому двух белых тигров мы привезли из Германии, купили их чуть меньше десяти лет назад. Что касается тигрят, которые у нас появились сейчас, то они нам достались совершенно бесплатно от наших коллег Яны и Дмитрия Ким. Они позвонили нам с братом и говорят: так и так, родилось четверо, двоих уже пристроили, если заберете двоих, мы будем счастливы. Вот мы и решили взять мальчика и девочку.– Сколько в среднем стоит тигр?– Что касается цены, на животных она всегда нестабильна. Здесь многое зависит от твоих личных отношений с тем, или иным поставщиком. На сегодняшний момент тигра можно купить и за две тысячи долларов, и за 20. Четкой цены просто-напросто не существует. Все зависит от личных твоих взаимоотношений и от наличия документов. Есть так называемые нелегальные животные. Я, честно говоря, не знаю, откуда они берутся, но они берутся в большом количестве. На них нет документов.– В связи с тем, что все мы сейчас живем в реалиях пандемии, не могу не спросить: болели ли тигры коронавирусом?– Разговоров вокруг ковида, который распространяется среди животных, большое количество, и они очень сильно противоречат друг другу. Я веду свою программу на Радио Спутник, которая называется "Живая природа с Эдгардом Запашным". В рамках этой программы я брал интервью у одного из разработчиков вакцины для животных. Она уже изобретена. Мы, Россия, первые, кто сделали прививку для животных. Я спросил создателя вакцины о том, как ею пользоваться, как определить, что животное болеет, поинтересовался какие животные болеют. Тут началось самое интересное: он не смог четко дать определение, какие животные подвержены этой болезни, а какие – нет. Затем я попросил дать методичку, которую надо распространить среди всех владельцев животных. Это, прежде всего, зоопарки, цирки, сафари-парк в Крыму… Он пообещал, что даст, но прошло уже полгода, и ничего нет, никакой информации.– Может, есть информация от зарубежных специалистов?– Информация, которую мы получаем из-за рубежа, также очень противоречива. Сначала объявили, что в Бруклине в США тигр заболел коронавирусом. Эта новость моментально разлетелась по всему миру. Спустя какое-то время, я видел одну или две маленькие статейки о том, что коронавирус, оказывается, был у человека, который следил за этим тигром. Четких подтверждений того, что тигр тоже заболел коронавирусом, нет. Информационное пространство обгоняет здравый смысл. На сегодняшний день в Большом Московском цирке мы не зафиксировали ни одного случая заболевания животных коронавирусом. Все могут простужаться, у нас есть и обезьяны, и лошади, и слон, тигры со львами, соответственно. Кто-то чихнул, у кого-то насморк – ветеринары все это решают на месте. Однако на территории России не было подтверждения того, чтобы хищники болели коронавирусом.– Какой уход осуществляется за животными в цирке, в частности, как они питаются? Как мы понимаем, рацион каждого индивидуальный, в зависимости от его особенностей. Как он подбирается?– Факт того, что наши животные живут в два-три раза дольше, чем в дикой природе, говорит о том, что за ними ведется правильный уход. Они правильно питаются, получают все нужные витамины. К каждому животному мы относимся индивидуально, знаем их привычки, пристрастия, фобии. В природе животные питаются либо тем, что добудут сами, либо, тем, что достанется от других. Здесь же мы, в буквальном смысле слова, балуем наших подопечных. Очень часто, особенно в преддверии Нового года, мне задают вопрос о том, какую вкусняшку я дам животным на Новый год. А я, честно говоря, не знаю, что я могу принести, потому что они у нас и так сильно разбалованные, и все, что любят, они получают в течение года. Нет никакой необходимости давать им какое-то лакомство только раз в год. По рациону, тиграм положена даже рыба, но на личном опыте могу сказать, что практически никто из животных не ест ее, если они вовремя получают мясо. Предлагаешь – они смотрят, нюхают, могут облизнуть, но на этом все. У животных достаточно обширный рацион, это мясо в разных видах – баранина, свинина, конина, говядина, курица, та же рыба, молоко, яйца, все дается правильно и дозированно.– Вы сказали, что в хороших условиях тигры живут, как правило, в два-три раза дольше, чем в дикой природе. Сколько это в годах?– Я вчера (по состоянию на 27 января – ред.) был в гостях у Тимофея Баженова (журналист и общественный деятель – ред.). У него на даче, живет лиса, ей 18 лет. Я спросил у него, сколько живет лиса в природе. Он говорит: четыре-шесть лет – это максимум. Тигры и львы тоже живут в дикой природе недолго, 10 лет – это потолок, прямо повезло, если животное доживает до такого возраста. Обычно – 7-8 лет, вот, средний возраст. У моего коллеги Мартина Лейси, дрессировщика хищных животных в Германии, есть львица, которой исполнилось 28 лет. У нас с братом долгожителю-рекордсмену было 22 года, то есть он прожил в три раза дольше, чем в природе! Что 22 года, что 28 лет – по человеческим меркам это ближе к ста годам, то есть такие животные – это настоящие долгожители. Последние годы о них просто заботятся, самостоятельно в природе в таком возрасте они бы точно никого не смогли поймать для пропитания. Мы меняем возрастным животным рацион, даём меньше костей, больше мякоти, мякоть пропускаем через мясорубку, добавляем определенные смеси.– На протяжении многих лет вы почти каждый день бок о бок работаете с животными Если говорить об отдыхе, вы выбираете обособленное времяпрепровождение, к примеру, горы, море, или же даже в отпуске ездите, скажем, на сафари, чтобы понаблюдать за животными?– Я сторонник того, чтобы посещать разные места. При этом, я, как востребованный артист, могу себе позволить отправиться в любую страну мира, однако если выбирать между стилем отдыха, то я выберу то место, где можно и активно себя проявить, и отдохнуть спокойно. В Доминикане или на Мальдивах я ни разу не был – понимаю, что, наверное, там делать нечего. Два-три дня на пляже провел, а дальше никакого движения.Что касается знакомства с животными, опять же, недавно я был на международном фестивале в Будапеште и сходил в местный зоопарк. Я всегда хожу в зоопарки, в любом городе, где бы не находился. До этого я был в Перми в командировке, также сходил в пермский зоопарк. Если есть возможность где-то лишний раз встретиться с животными и посмотреть их, оценить состояние, в котором они содержатся, я использую эту возможность. Например, убедившись в том, что пермский зоопарк оставляет желать лучшего, у меня была возможность встретиться с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Буквально через день или через два я ею воспользовался и тут же поднял этот вопрос. Он заверил меня в том, что в Перми уже начали строить новый зоопарк, более того, внимание также будет уделено Пермскому цирку.– И туда переедут животные из старого?– Да, говорят, в скором времени.– Хорошо. А по сравнению с зарубежными зоопарками, в которых вы побывали, отечественные проигрывают?– Я бы так не сказал. Знаете, я посетил большое количество зоопарков. В нашей стране есть очень хорошие, но находятся они удаленно от столицы. Мне очень нравится довольно новый зоопарк в Ижевске, которые успел заложить и открыть уже ныне ушедший президент Удмуртской Республики Александр Волков. Это зоопарк даже не европейского, а мирового уровня – с большими вольерами, со стеклянными стенками, с перспективой развития. Я вижу, как сейчас власти Татарстана взялись за свой некогда убитый зоопарк – Казанский, он сейчас довольно неплохо развивается. Очень чистенький, уютный, хоть и небольшой зоопарк в Екатеринбурге. Он находится в месте, где уже некуда расширяться, поэтому они стали строить вторые и даже третьи этажи. Поэтому, сравнивая наши зоопарки с зоопарками, например, в Барселоне, я могу сказать, что многие из них находятся в достаточно хорошем состоянии.– Многие, но не все?..– И вот здесь я однозначно должен подвергнуть критике Ленинградский зоопарк. Первый раз я назвал его "бельмом на глазу города" в 2001 году. И, вот, сколько уже губернаторов, мэров поменялось...– За 20 лет так ничего не изменилось?– Да. До сих пор никто ничего не делает.Наш президент сам родом из Петербурга, но он ни разу не был в местном зоопарке, и, вероятно, ему стоит туда заглянуть. Состояние Ленинградского зоопарка очень и очень плачевное. При этом люди, сами работники, стараются, но туда надо вложить большое количество денег, чтобы снести старые вольеры, расширить территории, чтобы все организовать по-другому. Мне кажется, там некоторые прутья остались еще с блокадного Ленинграда, в буквальном смысле слова! Я не понимаю, почему меня не слышат, не понимаю, почему так много денег вкладывают в тот же Санкт-Петербург и совсем не уделяют внимания зоопарку. Это не такие большие деньги по сравнению с теми суммами, которые тратят на что-то другое, в частности, на освоение "Охта Парка" (всесезонный курорт Санкт-Петербурга и Ленинградской области – ред.).– А как обстоят дела с Московским зоопарком?– Благодаря моим детям, в Московском зоопарке я бываю регулярно. В конце прошлого года тоже был. Он развивается, сейчас там новый молодой директор, женщина, (Светлана Акулова – ред.). Они открывают новую площадку для морских животных: тюленей, сивучей, моржей…– Что-то вроде океанариума?– Да-да, на территории зоопарка. Факт того, что они смогли привезти из Китая панд говорит о том, что и китайцы проверили Московский зоопарк, убедились в том, что туда можно привезти животных, что у них будут хорошие вольеры… Однако мне все равно хочется, чтобы ряд вольеров заменили на новые, более просматриваемые. Есть ряд животных, которые содержатся, как мне показалось, еще в старых условиях.Сегодня меняется тенденция, меняется отношение к животным. Люди становятся более сердобольными, им хочется видеть совершенно другую картинку: другие стены, другие бассейны. В общем, Московскому зоопарку тоже нужны дополнительные средства, чтобы кардинально себя изменить, я считаю.– Очень важно, что мы затронули актуальную сегодня тему зоопарков, однако предлагаю двигаться дальше. Если вернуться назад, когда вы только начинали работать с тиграми, а также взять вашу работу сейчас, спустя много лет, вам бывает иногда страшно работать с тиграми? Ты стоишь на арене и рядом с тобой огромный хищник! Мне кажется, даже несмотря на опыт, страх может накатить…– Знаете, может быть это будет странное сравнение, но дрессировщик – это как бутылка вина: чем он старше, тем лучше. Это правда, и я уже ощущаю это, так сказать, на собственной шкуре. Эдгард Запашный сегодня и Эдгард Запашный 15 лет назад – это достаточно разные дрессировщики. Сейчас на подготовку животных у меня уходит гораздо меньше времени, мой уровень профессионализма стал гораздо выше, я набрался достаточно опыта. Одно остается неизменным – то, что чувство страха – оно совершенно другое, нежели то, о чем меня постоянно спрашивают. Страх был, есть и будет у любого нормального человека. Паника – вот то, что ты обязан научиться контролировать. Очень часто даже смелый человек, попадая в определенную ситуацию, вдруг может запаниковать. Этого мы себе не имеем права позволить. Хороший дрессировщик всегда готовит себя к самому плохому развитию событий, что что-то может пойти не так и дальше ты должен принимать только правильные, четкие действия.Так получилось, что я уже дважды в буквальном смысле слова спас жизнь моему брату Аскольду, он знает это и благодарен мне. Если я поддамся эмоциям в такие моменты, ситуация закончится быстро, там дело всего нескольких секунд. Если ты правильно действуешь, не паникуя, не боясь в человеческом смысле слова, тогда у тебя все будет хорошо.– Запрашивают ли тигров из цирка для участия в других проектах, допустим, для съёмок в кино? Если да, то на каких условиях вы временно предоставляете ваших пушистых артистов?– Востребованность достаточно большая, последние 20 лет точно. Мы ведь известные дрессировщики. Я даже примерно сейчас не могу сказать с каким количеством художественных фильмов и сериалов мы поработали. Наверное, около 40. Порядка 80-85% животных, которых вы видите в российском кино – это наши подопечные. Возможно, это прозвучало нескромно, но это на самом деле так и есть. Бывают очень неожиданные предложения, которые нам поступают. Есть предложения от которых мы отказываемся.– В силу чего?– Сейчас развелось большое количество блогеров, ютуберов, тиктокеров, готовых на все, лишь бы словить хайп. Нам предлагают большие деньги, гораздо больше, нежели какая-либо кинокомпания или известный певец, например. Однако есть вещи, на которые мы категорически не соглашаемся. Что касается неожиданных вещей, то мы с нетерпением ждем премьеры нашего клипа совместно с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Здесь, на манеже Большого Московского цирка полгода назад мы снимали для него клип. Тилль общался с нашими хищниками и даже попросил всех указать в титрах, каждого отдельно!Сейчас мы работаем с одним из развлекательных телеканалов, уже написан сценарий 12 из 16 серий комедийного сериала про цирк. Все движется к тому, что летом здесь начнутся большие трехмесячные съемки. Это будет совершенно новый развлекательный сериал, где цирк будет главной действующей площадкой. Предстоит много работы.– В сериале будут сниматься только ваши пушистые артисты, или же вы с Аскольдом Вальтеровичем также примете участие?– Я являюсь одним из сопродюсеров этого сериала, но у меня не было навязчивой идеи обязательно появиться в кадре. Однако сценаристы очень просят, чтобы в нескольких сериях я и мой брат все-таки появились в качестве самих себя. Поэтому, да, в этом сериале, как артисты, мы тоже появимся.Также скоро (23 февраля – ред.) выйдет в прокат фильм "Папы" с Дмитрием Нагиевым и Сергеем Безруковым в главных ролях. Фильм поделен на четыре части, одна из них, в которой Безруков как раз играет главную роль, снималась в нашем цирке. Сам актер общался с тиграми – ждем премьеру!– Обязательно будем ждать! Ваши представления известны не только на всю Россию, но и на весь мир. Каждый раз гостями цирка становится огромное количество людей. Возможно, вы помните самых известных гостей, которые у вас были? Чувствовали ли вы волнение или воодушевление, зная, что на арену будут внимательно смотреть такие люди?– Всегда приятно, когда происходит что-то незапланированное. Например, Стивен Сигал, на чьих фильмах я вырос, вдруг решил сходить в Большой Московский цирк – даже не по нашему приглашению! Его помощники просто позвонили и сказали, что мистер Сигал хочет с семьей посетить нас. После этого он в нашем цирке был еще раз пять, и уже является нашим другом, мы с ним очень часто общаемся. Также было приятно, когда в рамках визита в Москву цирк посетил Эрик Робертс – брат Джулии Робертс. Такие встречи не прогнозируются, просто раз – и они происходят, ты встречаешь таких известных людей. Это ломает стереотипы о том, что на Западе не приемлют цирк с животными, такие утверждения – совершенная неправда. Разговаривая с каждым из зарубежных гостей, я вижу, как сильно их волнует эта тема. Они прекрасно понимают, какие переборы происходят в их стране, и как много неадекватности в тех или иных инициативах.– Что насчёт известных отечественных гостей?– Что касается отечественных звезд, то к нам на постоянной основе ходят порядка ста ведущих артистов и спортсменов. Их можно очень долго перечислять, но, прежде всего, этой мой друг, боец ММА Федор Емельяненко, фигуристки Татьяна Навка и Ирина Слуцкая, гимнаст Алексей Немов, актёр Сергей Безруков. Племянница актёра Олега Меньшикова (воздушная гимнастка Евгения Крачковская – ред.) вообще является артисткой Большого Московского цирка, и Меньшиков с супругой приходят на все наши премьеры. Всегда очень яркое появление у нас в цирке Евгения Вагановича Петросяна. Я даже признался ему, что думал, что он очень вредный дядька, мол, из поколения людей, к которым фиг подойдешь. Сегодня точно могу сказать, что Евгений Ваганович – один из самых душевных артистов. Он до последнего находится в цирке, пока не закончатся все, кто хочет с ним поговорить. Евгений Ваганович здесь будет находиться столько, сколько его просят сотрудники цирка, это всегда впечатляет. Я его даже пытаюсь оттащить, а он ни в какую – мол, никуда не тороплюсь, к вам пришел, давай подождем! Большое количество людей к нам ходят. Я этому очень рад. Эта цифра всегда растет, идет как волна.– Вы затронули тему того, что, на Западе многие зоозащитники и активисты пытаются добиться запрета на использование животных в цирке, предлагая заменить живых зверей на голограмму. Каково ваше отношение к этому, насколько это оправдано?– Буквально года 3-4 назад в инстаграме стали показывать, как немецкий цирк Ронкалли заменил животных на голограмму. Я дружу с владельцем этого цирка Бернардом Полем. Я поехал на это посмотреть, тем более мне он анонсировал это новшество задолго до публичной огласки. Как это выглядело: вокруг манежа натянули сетку и показали пятиминутное кино – слон, жираф, зебры – все они побегали и убежали. Я жду реакцию зрителя и слышу в буквальном смысле слова два хлопка в двухтысячном зале. Два! Я понял, что это все больше интернетовский хайп, нежели действительно удачное решение, потому что люди, пришедшие в цирк, пришедшие увидеть живое искусство, оказались в кинотеатре. Вот им показали животных на экране: да, объемных, да, не видно стенки. Однако все же не глупые, все понимают, что это обыкновенное кино, которое можно посмотреть и дома, и в кинотеатре. За что хлопать? За то, что цирком была куплена аппаратура за 200 тысяч долларов? А результат – два хлопка. Поэтому эту вставку и показывают в самом начале спектакля – в дальнейшем зрители про все это забывают, глядя на работу артистов.– Как вы в целом относитесь к деятельности зоозащитников в отношении цирка?– Меня очень сильно не то, чтобы волнует, а выбивает из колеи некий цинизм, с которым делают подобные инициативы. Давайте возьмем Испанию. Барселона одна из первых объявила, что больше не будет корриды, не будет цирка с животными. На корриде убивают быков, цирк мучает животных. При этом хамон – ноги тех же самых быков и коров, как висели сотнями метров в Барселоне, так и висят. То есть ради одного убитого быка они запрещают корриду, куда приходят по 100 тысяч людей, а здесь у них не то, что один – целые километры убитых быков висят! И никто не поднимает вопрос, что хамон надо запретить.Содержание домашних животных – это та же дрессура. Никто не поднимает вопрос запрета домашних животных. Если уж двигаться в зоозащитном направлении, то цирк – это маленькая деталь из всего того, что надо изменить в этом мире, если вы хотите избавиться от эксплуатации животных.– А что насчёт якобы плохого содержания животных в цирках?– Я уже отметил тот факт, что в цирках и зоопарках животные живут в несколько раз дольше, нежели в природе. Тем людям, которые говорят, что мы ограничиваем животных в свободе, я говорю следующее: а ты-то сам почему тогда живешь в каменных джунглях? Бери палку, беги в тайгу с другими, которые пропагандируют свободу. Однако ты почему-то утром проснулся, надел пиджак, купил билет, зашел в метро, пришел на работу. Потому что если ты пойдёшь в лес, то тебе придется выживать, как это делали когда-то твои предки. И ты сам, человек, оттуда ушел. Если ты за такую свободу – так покажи собственным примером! Почему люди думают, что тигр счастлив в природе, когда он умирает всего лишь в семь лет? А ему ещё жить и жить!Есть люди, которые и дома бьют своих животных. Так же и среди дрессировщиков есть те, которые дискредитируют саму профессию своими действиями. Обычно люди берут какой-то единичный случай, где кто-то избил животное, и говорят, что это норма в цирке. Это не норма! Это человек, которого надо гнать из профессии, который неизвестно как в ней оказался. Его нужно лишить возможности в дальнейшем заниматься цирковой деятельностью!– Для того, чтобы животным более комфортно жилось в цирках, их нужно модернизировать, как правило, это довольно старые здания без капремонта…– Я уже девять лет занимаюсь тем, чтобы здание Большого Московского цирка полностью перестроить для того, чтобы, во-первых, увеличить площади для содержания животных, во-вторых, сделать их доступными для зрителя.– Чтобы зритель мог своими глазами увидеть условия содержания животных?– Да, как это делается в зоопарке. Зритель будет приходить и видеть, в каких условиях содержатся слон, бегемот, тюлень, тигр… И тогда снимутся все вопросы в буквальном смысле слова. Наше здание – постройка 1971-го года. Все остальные цирки в стране также построены в 70-х – 80-х годах. Мы до сих пор не создали в России ни одного цирка по новым технологиям. Москва должна быть первым городом, который сделает такой прорыв, а другие начнут сразу брать пример! В Китае такие цирки есть, я их лично открывал.– Насколько сейчас процесс модернизации здания цирка продвигается? Помогает ли правительство?– Он вообще не продвигается. Для примера, я был очень удивлен, когда узнал, что государственная поддержка Большого театра составляет порядка девяти миллиардов рублей в год. С одной стороны, я был приятно удивлён такому финансированию Большого театра. С другой, просто для вашего понимания – у компании Росгосцирк, которая на сегодняшний день объединяет более 30 цирков во всех центральных городах нашей страны, бюджет 900 миллионов рублей. Только 900 миллионов у 30 цирков и 40 зданий имущественного комплекса. У 70 зданий – 900 миллионов, у Большого театра – 9 миллиардов! Это в принципе несопоставимые цифры. Как мы можем сдвинуть вопрос перестройки цирков, использования новых технологий, благоустройства артистов, животных и зрителя, если у нас бюджет всего 900 миллионов на всех? Большой Московский цирк не получает ни копейки субсидий, мы не бюджетная организация.– А в пандемию?– В пандемию, когда нас закрывали, нам просто давали деньги на зарплату сотрудников. Все остальное мы делаем только за счет того, сколько сами зарабатываем. Опять же, Новосибирский театр оперы и балета получает больше миллиарда финансирования. Понимаете, при всей любви к опере и балету, у них нет животных, значит, расходная часть в разы меньше, чем у нас. Труппа все время базируется на одном месте, в Новосибирске. Мы же каждые три месяца должны привозить артистов из-за рубежа, из других городов – Новосибирска, Иркутска. У нас расходная часть в разы больше. Мы не получаем ни копейки, как я могу отремонтировать здание, да еще и в условиях пандемии? Когда нас на полгода закрывают, а потом разрешают работать на 500 мест в зале вместительностью в 3300 человек, это даже меньше, чем 25%. Вот и все.У меня здесь, в цирке, как раз массовый зритель. Люди приходят семьями, детьми по доступным билетам, таких зрителей от 700 до 800 тысяч в год. Сейчас, чтобы человек с инвалидностью мог зайти в туалет, надо спуститься на коляске на десять ступенек вниз. У нас нет ни одного лифта. Под это все нужны деньги. Человек заходит в зрительный зал, и он сразу оказывается на уровне 13 ряда. А теперь представьте, что вы пришли с ребенком, у которого есть особенности здоровья, а он хочет сидеть в первом ряду. Маме этого ребенка приходится мучительно спускаться вниз. Конечно, мы пытаемся помогать, подскакивать. А если это целая группа? Это такие неудобства, это неправильно, не по-человечески… Сколько раз я стучался даже в самые большие кабинеты, встречался со многими вице-премьерами... Ничего не делается.– Вы открыто высказывали недовольство прошедшими в конце прошлого года выборами в состав правления Союза цирковых деятелей. В частности, ряд известных деятелей циркового искусства направили открытое письмо в министерство юстиции с просьбой проверить процедуру выборов. Были ли в конечном итоге инициированы проверки? Есть ли результаты?– По той информации, которая у нас есть, министерство юстиции отреагировало. Было коллективное обращение, порядка 15 народных и 30 заслуженных артистов, плюс большое количество других ведущих специалистов циркового искусства. Все они обратились к министру юстиции Константину Чуйченко за помощью. Насколько я знаю, эта проверка закончилась 20 января. Результаты пока неизвестны. На сайте Союза тоже вроде бы было сообщение о том, что у них идёт проверка. Сколько времени нужно после ее завершения, чтобы какие-то результаты показать, мне неизвестно. По законодательству, это может занимать несколько недель, поэтому подождем. Что касается Союза цирковых деятелей, то, конечно, ситуация плачевная. Не могут 70 ведущих цирковых специалистов, включая крупнейшие цирковые компании, такие, как Цирк Никулина, Большой Московский цирк и Росгосцирк, выражать свое недовольство просто так! Такое сплочение людей может произойти только если творится какой-то беспредел. Если сам цирк, сами артисты сегодня отворачиваются от нынешних руководителей Союза, значит, это не наше здание, значит это не наш Союз, значит, мы это отвергаем и с этим надо, конечно, разобраться.– В конце прошлого года глава Росгосцирка Сергей Беляков рассказал о том, что планируется создание аналогичной Союзу цирковых деятелей организации. Насколько мы знаем, Большой Московский цирк является одним из учредителей. Что это будет за организация, насколько активно сейчас ведутся работы по ее становлению, юридическому оформлению?– Да, Максим Никулин, директор цирка на Цветном бульваре, объявил, что есть договоренность между тремя ведущими цирковым компаниями в нашей стране (Цирк Никулина, Большой Московский цирк и Росгосцирк – ред.) о создании новой организации. Мы уже подали документы. Я уверен, что в эту организацию войдут прежде всего действующие цирковые артисты, а также большое количество цирковых ветеранов, которые прекрасно знают, какую большую работу мы проводим, чтобы поддержать людей, которые либо уже закончили карьеру, либо были вынуждены закончить. Речь идёт и большом количестве травмированных людей. Я убежден, что такая организация сразу покажет свою масштабность. Понимая, что с общественными организациями в нашей стране все непросто, лучше создать новую организацию. Мы пошли как раз таким путём, однако довести дело до конца с Союзом все равно, я считаю, мы обязаны. Потому что, во-первых, им выделяется государственный бюджет. Во-вторых, они пользуются зданием, которое нам подарил бывший мэр города Юрий Лужков и певец Иосиф Кобзон. В-третьих, эти люди очень далеки от цирка – нынешнее правление состоит из околоцирковых людей. Нужно ли с этим разобраться? Я считаю, что нужно. Хватит ли у нас сил? Я считаю, да. А теперь нужна просто воля, для того, чтобы было все правильно, по закону, во благо.

https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1761247612.html

https://ria.ru/20211208/razvitie-1762801170.html

https://ria.ru/20211123/tsirk-1760320393.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210729/zapashnyy-1743505504.html

https://ria.ru/20220207/zooparki-1771440526.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220128/zapashnyy-1769964276.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211029/1756852686.html

https://ria.ru/20220207/zhivotnye-1771391718.html

https://ria.ru/20220118/tsirk-1768330837.html

https://realty.ria.ru/20210701/zoopark-1739349045.html

https://ria.ru/20211125/forum-1760728075.html

https://ria.ru/20210602/petrikova-1735208582.html

https://ria.ru/20210430/tsirk-1729963478.html

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