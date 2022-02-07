Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220207/zaklyuchennye-1771518169.html
В СПЧ предложили создать цифровой центр по трудоустройству заключенных
В СПЧ предложили создать цифровой центр по трудоустройству заключенных - РИА Новости, 07.02.2022
В СПЧ предложили создать цифровой центр по трудоустройству заключенных
В Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ) предложили создать единую структуру "Цифровой кадровый центр по трудоустройству заключенных с участием... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T17:07
2022-02-07T17:07
общество
госдума рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
совет по правам человека при президенте рф (спч)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:270:3067:1995_1920x0_80_0_0_3c91455ed85bfad69e715673001bb621.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ) предложили создать единую структуру "Цифровой кадровый центр по трудоустройству заключенных с участием частных агентств занятости", сообщает пресс-служба СПЧ в Telegram-канале."По итогам заседания (по трудовой интеграции заключённых) участники предложили: создать единую структуру "Цифровой кадровый центр по трудоустройству заключенных с участием частных агентств занятости"; расширить географию применения труда за счет использования единичных рабочих мест, расположенных в непосредственной близости от места жительства осужденного; расширить список профессий и квалификаций, гибких форм занятости; создать инфраструктуру мобильных центров проживания в местах расположения массового количества рабочих мест", - говорится в сообщении по итогам совещания по трудовой интеграции заключённых с участием экспертов.Кроме того, участники предложили повысить доходы заключенных и собираемость налогов и отчислений во внебюджетные фонды, а также преодолеть препятствия социально-психологического характера при взаимодействии работодателя и таких работников.Также в СПЧ заявили о планах провести спецзаседание по созданию дополнительных рабочих мест для заключенных с участием ФСИН, Минюста, Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов и других.
https://ria.ru/20220121/genprokuratura-1768917425.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8ff6f11913202149084d4a95cbb6de87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), совет по правам человека при президенте рф (спч)
17:07 07.02.2022
 
В СПЧ предложили создать цифровой центр по трудоустройству заключенных

В СПЧ предложили создать цифровой кадровый центр по трудоустройству заключенных

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ) предложили создать единую структуру "Цифровой кадровый центр по трудоустройству заключенных с участием частных агентств занятости", сообщает пресс-служба СПЧ в Telegram-канале.
"По итогам заседания (по трудовой интеграции заключённых) участники предложили: создать единую структуру "Цифровой кадровый центр по трудоустройству заключенных с участием частных агентств занятости"; расширить географию применения труда за счет использования единичных рабочих мест, расположенных в непосредственной близости от места жительства осужденного; расширить список профессий и квалификаций, гибких форм занятости; создать инфраструктуру мобильных центров проживания в местах расположения массового количества рабочих мест", - говорится в сообщении по итогам совещания по трудовой интеграции заключённых с участием экспертов.
Кроме того, участники предложили повысить доходы заключенных и собираемость налогов и отчислений во внебюджетные фонды, а также преодолеть препятствия социально-психологического характера при взаимодействии работодателя и таких работников.
Также в СПЧ заявили о планах провести спецзаседание по созданию дополнительных рабочих мест для заключенных с участием ФСИН, Минюста, Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов и других.
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 14:48
Генпрокуратура проверит обеспечение безопасности заключенных в колониях
 
ОбществоГосдума РФФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала