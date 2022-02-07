https://ria.ru/20220207/zaklyuchennye-1771518169.html

В СПЧ предложили создать цифровой центр по трудоустройству заключенных

В СПЧ предложили создать цифровой центр по трудоустройству заключенных - РИА Новости, 07.02.2022

В СПЧ предложили создать цифровой центр по трудоустройству заключенных

В Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ) предложили создать единую структуру "Цифровой кадровый центр по трудоустройству заключенных с участием... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T17:07

2022-02-07T17:07

2022-02-07T17:07

общество

госдума рф

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

совет по правам человека при президенте рф (спч)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:270:3067:1995_1920x0_80_0_0_3c91455ed85bfad69e715673001bb621.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ) предложили создать единую структуру "Цифровой кадровый центр по трудоустройству заключенных с участием частных агентств занятости", сообщает пресс-служба СПЧ в Telegram-канале."По итогам заседания (по трудовой интеграции заключённых) участники предложили: создать единую структуру "Цифровой кадровый центр по трудоустройству заключенных с участием частных агентств занятости"; расширить географию применения труда за счет использования единичных рабочих мест, расположенных в непосредственной близости от места жительства осужденного; расширить список профессий и квалификаций, гибких форм занятости; создать инфраструктуру мобильных центров проживания в местах расположения массового количества рабочих мест", - говорится в сообщении по итогам совещания по трудовой интеграции заключённых с участием экспертов.Кроме того, участники предложили повысить доходы заключенных и собираемость налогов и отчислений во внебюджетные фонды, а также преодолеть препятствия социально-психологического характера при взаимодействии работодателя и таких работников.Также в СПЧ заявили о планах провести спецзаседание по созданию дополнительных рабочих мест для заключенных с участием ФСИН, Минюста, Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов и других.

https://ria.ru/20220121/genprokuratura-1768917425.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, госдума рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), совет по правам человека при президенте рф (спч)