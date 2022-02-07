https://ria.ru/20220207/zaklyuchennye-1771518169.html
В СПЧ предложили создать цифровой центр по трудоустройству заключенных
В СПЧ предложили создать цифровой центр по трудоустройству заключенных - РИА Новости, 07.02.2022
В СПЧ предложили создать цифровой центр по трудоустройству заключенных
В Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ) предложили создать единую структуру "Цифровой кадровый центр по трудоустройству заключенных с участием... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T17:07
2022-02-07T17:07
2022-02-07T17:07
общество
госдума рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ) предложили создать единую структуру "Цифровой кадровый центр по трудоустройству заключенных с участием частных агентств занятости", сообщает пресс-служба СПЧ в Telegram-канале."По итогам заседания (по трудовой интеграции заключённых) участники предложили: создать единую структуру "Цифровой кадровый центр по трудоустройству заключенных с участием частных агентств занятости"; расширить географию применения труда за счет использования единичных рабочих мест, расположенных в непосредственной близости от места жительства осужденного; расширить список профессий и квалификаций, гибких форм занятости; создать инфраструктуру мобильных центров проживания в местах расположения массового количества рабочих мест", - говорится в сообщении по итогам совещания по трудовой интеграции заключённых с участием экспертов.Кроме того, участники предложили повысить доходы заключенных и собираемость налогов и отчислений во внебюджетные фонды, а также преодолеть препятствия социально-психологического характера при взаимодействии работодателя и таких работников.Также в СПЧ заявили о планах провести спецзаседание по созданию дополнительных рабочих мест для заключенных с участием ФСИН, Минюста, Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов и других.
https://ria.ru/20220121/genprokuratura-1768917425.html
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общество, госдума рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), совет по правам человека при президенте рф (спч)
В СПЧ предложили создать цифровой центр по трудоустройству заключенных
В СПЧ предложили создать цифровой кадровый центр по трудоустройству заключенных