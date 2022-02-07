Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220207/zagryaznenie-1771398024.html
Росгидромет зафиксировал рекордное число загрязнений воздуха в 2021 году
Росгидромет зафиксировал рекордное число загрязнений воздуха в 2021 году - РИА Новости, 07.02.2022
Росгидромет зафиксировал рекордное число загрязнений воздуха в 2021 году
Количество высокого загрязнения воздуха в 2021 году составило 406 случаев, что почти на четверть больше, чем предыдущий рекорд, установленный годом ранее,... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T08:36
2022-02-07T08:36
россия
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769438060_0:212:3071:1939_1920x0_80_0_0_842d22acc3c5137f6f893efd9dab5e15.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Количество высокого загрязнения воздуха в 2021 году составило 406 случаев, что почти на четверть больше, чем предыдущий рекорд, установленный годом ранее, говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сделанном на основе данных Росгидромета.Авторы исследования отмечают, что в 2021 году были обновлены станции мониторинга состояния воздуха в рамках проекта "Чистый воздух", что оказало сильное влияние на количество зафиксированных случаев загрязнений. По информации Росгидромета, в 2021 году модернизированные системы контроля качества воздуха использовались в Норильске, Самаре, Нижнем Тагиле, Чите, Челябинске, а также в ряде населенных пунктов Оренбургской области."В 2021 году количество зафиксированных в России случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха увеличилось на 23%, всего за год в стране было отмечено 406 таких инцидентов – подсчитала аналитическая служба FinExpertiza на основе данных Росгидромета", - говорится в исследовании.Как уточняется, чаще всего от масштабных выбросов в атмосферу страдают Красноярский край, Самарская, Оренбургская и Иркутская области, а также Бурятия. В городах Красноярского края: Норильске, Красноярске, Лесосибирске, Минусинске, Канске было зафиксировано 89 случаев высокого загрязнения и 31 случай экстремально высокого загрязнения. Далее с большим отрывом следуют Самарская область (51 случай высокого загрязнения (ВЗ) и 2 случая экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ); Самара), Оренбургская область (36 случаев ВЗ; города Бузулук и Оренбург, поселки Бердянка, Каргала, Красный Коммунар, Нижняя Павловка, села Черноречье и Южный Урал), Иркутская область (25 случаев ВЗ и 1 случай ЭВЗ; города Братск, Байкальск, Свирск, Шелехов, Вихоревка), Бурятия (16 случаев ВЗ; село Брянск, города Улан-Удэ, Селенгинск)."Даже если исключить из рассмотрения автоматически диагностированные инциденты, бросается в глаза резкий рост загрязнений воздуха, выявленных и традиционным методом ручного отбора проб", – приводятся в сообщении слова президента FinExpertiza Global Елены Трубниковой.Как уточняют авторы исследования, в отслеженных случаях основными загрязняющими веществами выступали сероводород – отравляющий газ, образующийся на промышленных предприятиях и свалках, бензпирен – крайне токсичный продукт горения и опасный канцероген, а также диоксид серы – токсичный газ, образующийся при сжигании угля или нефти.
https://ria.ru/20220125/retsirkulyator-1769335513.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769438060_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_259eb0f23e7edd75e03d2100b4b6bc52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
08:36 07.02.2022
 
Росгидромет зафиксировал рекордное число загрязнений воздуха в 2021 году

FinExpertiza: в 2021 году Росгидромет зафиксировал рекордное число загрязнений воздуха

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на Новосибирск и строящийся четвертый автомобильный мост через реку Обь
Вид на Новосибирск и строящийся четвертый автомобильный мост через реку Обь - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Вид на Новосибирск и строящийся четвертый автомобильный мост через реку Обь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Количество высокого загрязнения воздуха в 2021 году составило 406 случаев, что почти на четверть больше, чем предыдущий рекорд, установленный годом ранее, говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сделанном на основе данных Росгидромета.
Авторы исследования отмечают, что в 2021 году были обновлены станции мониторинга состояния воздуха в рамках проекта "Чистый воздух", что оказало сильное влияние на количество зафиксированных случаев загрязнений. По информации Росгидромета, в 2021 году модернизированные системы контроля качества воздуха использовались в Норильске, Самаре, Нижнем Тагиле, Чите, Челябинске, а также в ряде населенных пунктов Оренбургской области.
"В 2021 году количество зафиксированных в России случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха увеличилось на 23%, всего за год в стране было отмечено 406 таких инцидентов – подсчитала аналитическая служба FinExpertiza на основе данных Росгидромета", - говорится в исследовании.
Как уточняется, чаще всего от масштабных выбросов в атмосферу страдают Красноярский край, Самарская, Оренбургская и Иркутская области, а также Бурятия. В городах Красноярского края: Норильске, Красноярске, Лесосибирске, Минусинске, Канске было зафиксировано 89 случаев высокого загрязнения и 31 случай экстремально высокого загрязнения. Далее с большим отрывом следуют Самарская область (51 случай высокого загрязнения (ВЗ) и 2 случая экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ); Самара), Оренбургская область (36 случаев ВЗ; города Бузулук и Оренбург, поселки Бердянка, Каргала, Красный Коммунар, Нижняя Павловка, села Черноречье и Южный Урал), Иркутская область (25 случаев ВЗ и 1 случай ЭВЗ; города Братск, Байкальск, Свирск, Шелехов, Вихоревка), Бурятия (16 случаев ВЗ; село Брянск, города Улан-Удэ, Селенгинск).
Рециркулятор - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 10:12
Как очистить воздух от микробов: советы по выбору рециркулятора
"Даже если исключить из рассмотрения автоматически диагностированные инциденты, бросается в глаза резкий рост загрязнений воздуха, выявленных и традиционным методом ручного отбора проб", – приводятся в сообщении слова президента FinExpertiza Global Елены Трубниковой.
Как уточняют авторы исследования, в отслеженных случаях основными загрязняющими веществами выступали сероводород – отравляющий газ, образующийся на промышленных предприятиях и свалках, бензпирен – крайне токсичный продукт горения и опасный канцероген, а также диоксид серы – токсичный газ, образующийся при сжигании угля или нефти.
 
РоссияФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала