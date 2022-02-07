Росгидромет зафиксировал рекордное число загрязнений воздуха в 2021 году
FinExpertiza: в 2021 году Росгидромет зафиксировал рекордное число загрязнений воздуха
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на Новосибирск и строящийся четвертый автомобильный мост через реку Обь
Вид на Новосибирск и строящийся четвертый автомобильный мост через реку Обь
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Количество высокого загрязнения воздуха в 2021 году составило 406 случаев, что почти на четверть больше, чем предыдущий рекорд, установленный годом ранее, говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сделанном на основе данных Росгидромета.
Авторы исследования отмечают, что в 2021 году были обновлены станции мониторинга состояния воздуха в рамках проекта "Чистый воздух", что оказало сильное влияние на количество зафиксированных случаев загрязнений. По информации Росгидромета, в 2021 году модернизированные системы контроля качества воздуха использовались в Норильске, Самаре, Нижнем Тагиле, Чите, Челябинске, а также в ряде населенных пунктов Оренбургской области.
"В 2021 году количество зафиксированных в России случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха увеличилось на 23%, всего за год в стране было отмечено 406 таких инцидентов – подсчитала аналитическая служба FinExpertiza на основе данных Росгидромета", - говорится в исследовании.
Как уточняется, чаще всего от масштабных выбросов в атмосферу страдают Красноярский край, Самарская, Оренбургская и Иркутская области, а также Бурятия. В городах Красноярского края: Норильске, Красноярске, Лесосибирске, Минусинске, Канске было зафиксировано 89 случаев высокого загрязнения и 31 случай экстремально высокого загрязнения. Далее с большим отрывом следуют Самарская область (51 случай высокого загрязнения (ВЗ) и 2 случая экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ); Самара), Оренбургская область (36 случаев ВЗ; города Бузулук и Оренбург, поселки Бердянка, Каргала, Красный Коммунар, Нижняя Павловка, села Черноречье и Южный Урал), Иркутская область (25 случаев ВЗ и 1 случай ЭВЗ; города Братск, Байкальск, Свирск, Шелехов, Вихоревка), Бурятия (16 случаев ВЗ; село Брянск, города Улан-Удэ, Селенгинск).
25 января, 10:12Как очистить воздух от микробов: советы по выбору рециркулятора
"Даже если исключить из рассмотрения автоматически диагностированные инциденты, бросается в глаза резкий рост загрязнений воздуха, выявленных и традиционным методом ручного отбора проб", – приводятся в сообщении слова президента FinExpertiza Global Елены Трубниковой.
Как уточняют авторы исследования, в отслеженных случаях основными загрязняющими веществами выступали сероводород – отравляющий газ, образующийся на промышленных предприятиях и свалках, бензпирен – крайне токсичный продукт горения и опасный канцероген, а также диоксид серы – токсичный газ, образующийся при сжигании угля или нефти.