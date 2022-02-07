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В Вологде задержали стрелявшего из охолощенного автомата Калашникова
В Вологде задержали стрелявшего из охолощенного автомата Калашникова - РИА Новости, 07.02.2022
В Вологде задержали стрелявшего из охолощенного автомата Калашникова
Мужчина, стрелявший на свадьбе в Вологде из охолощенного автомата Калашникова, задержан, сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T10:37
2022-02-07T10:37
2022-02-07T10:37
происшествия
вологодская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Мужчина, стрелявший на свадьбе в Вологде из охолощенного автомата Калашникова, задержан, сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.Ранее в сети появилось видео, где из автомобиля с открытыми дверями громко звучит музыка. Рядом находятся около десятка человек, неизвестный производит очередь выстрелов из оружия. Ролик стал резонансным и вызвал возмущение местных жителей."Сотрудниками ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Вологодской области задержан мужчина, стрелявший на свадьбе в Вологде", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, около 18.00 мужчина 1998 года рождения произвёл несколько выстрелов из автомата Калашникова, после чего прибыл спецназ Росгвардии и задержал стрелявшего. "Изъятое оружие было охолощено и не представляло опасности, пострадавших в результате стрельбы нет. Задержанный доставлен в отдел полиции", - сказано в сообщении.
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вологодская область
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, вологодская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии
В Вологде задержали стрелявшего из охолощенного автомата Калашникова
В Вологде задержали мужчину, стрелявшего из охолощенного автомата Калашникова на свадьбе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Мужчина, стрелявший на свадьбе в Вологде из охолощенного автомата Калашникова, задержан, сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.
Ранее в сети появилось видео, где из автомобиля с открытыми дверями громко звучит музыка. Рядом находятся около десятка человек, неизвестный производит очередь выстрелов из оружия. Ролик стал резонансным и вызвал возмущение местных жителей.
"Сотрудниками ОМОН
и СОБР Управления Росгвардии
по Вологодской области
задержан мужчина, стрелявший на свадьбе в Вологде", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, около 18.00 мужчина 1998 года рождения произвёл несколько выстрелов из автомата Калашникова, после чего прибыл спецназ Росгвардии и задержал стрелявшего. "Изъятое оружие было охолощено и не представляло опасности, пострадавших в результате стрельбы нет. Задержанный доставлен в отдел полиции", - сказано в сообщении.