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В США назвали темы переговоров Байдена и Шольца в Белом доме

В США назвали темы переговоров Байдена и Шольца в Белом доме - РИА Новости, 07.02.2022

В США назвали темы переговоров Байдена и Шольца в Белом доме

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на встрече в понедельник в Белом доме намерены уделить большое внимание ситуации вокруг Украины, включая... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T13:20

2022-02-07T13:20

2022-02-07T13:20

в мире

сша

германия

северный поток — 2

россия

украина

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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на встрече в понедельник в Белом доме намерены уделить большое внимание ситуации вокруг Украины, включая обсуждение дипломатической деэскалации, подготовки антироссийских санкций и газопровод "Северный поток — 2", сообщила журналистам высокопоставленная представитель американской администрации.Она постаралась развеять слухи о разногласиях между союзниками, которые принято, в частности, видеть в отказе Германии от поставок оружия на Украину или сомнениях в целесообразности тех или иных рестриктивных мер, которые предлагаются к применению в случае эскалации со стороны РФ."У двух лидеров очень насыщенная повестка... Мы ожидаем, что значительное внимание они уделят ситуации вокруг Украины и России. Они, вероятно, обсудят взаимные обеспокоенности по поводу наращивания российских сил на границе Украины, общую приверженность продолжению дипломатических усилий для поощрения России к деэскалации и мер сдерживания дальнейшей российской агрессии", - сказала чиновница на брифинге в преддверии саммита.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По заявлению Москвы, РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине."В этой связи они также обсудят работу над пакетом действенных санкций, которые взыщут с России суровую цену, если она вновь вторгнется на Украину", - добавила представитель Белого дома.Она напомнила, что, несмотря на отказ от поставок оружия, Германия является вторым по значению донором Украины и сыграла важную роль в переброске американских войск на усиление восточного фланга НАТО. Германия и сама принимает дополнительный контингент США, и с ее территории тысяча военнослужащих перемещаются в Румынию, добавила чиновница.В РФ выражают обеспокоенность тем, что Запад продолжает "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов."Красота альянса с 30 союзниками по НАТО в том, что разные страны могут с разных сторон взяться за решение различных аспектов проблемы... Мы продолжаем работать в тесном сотрудничестве с Германией на фронте санкций", - сказала чиновница."Я абсолютно уверена, что Германия разделяет нашу обеспокоенность российской агрессией, поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности", - добавила она.Представитель Белого дома также отметила "лидерскую" роль Германии в "нормандском формате", который занимается урегулированием конфликта на востоке Украины и в последние недели активизировал свою работу. "Новые контакты ожидаются на предстоящей неделе", - сказала она.Чиновница предположила, что лидеры обсудят построенный, но пока не введенный в эксплуатацию газопровод "Северный поток — 2". "Мы очень ясно обозначили свою позицию: если Россия вторгнется на Украину, тем или иным образом "Северный поток — 2" вперед не двинется", - сказала она.РФ не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.Среди прочих тем саммита чиновница назвала предстоящее председательство Германии в "большой семерки" с повесткой, включающей борьбу с пандемией, глобальным потеплением, продвижение экономического процветания и укрепление международной безопасности на базе общепринятых демократических ценностей. Обсуждаться, по ее данным, будут также проблематика Западных Балкан и вызовы со стороны Китая.

https://ria.ru/20220207/ukraina-1771390798.html

https://ria.ru/20220207/amerika-1771347874.html

https://ria.ru/20220207/rossiya-1771450058.html

сша

германия

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в мире, сша, германия, северный поток — 2, россия, украина