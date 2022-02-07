https://ria.ru/20220207/voyska-1771565815.html

Белый дом допустил отправку дополнительных войск США в Европу

Белый дом допустил отправку дополнительных войск США в Европу - РИА Новости, 07.02.2022

Белый дом допустил отправку дополнительных войск США в Европу

Администрация США находится в постоянном контакте с партнерами по НАТО по поводу их оборонных нужд и не исключает возможности отправки дополнительных... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T22:18

2022-02-07T22:18

2022-02-07T22:28

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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Администрация США находится в постоянном контакте с партнерами по НАТО по поводу их оборонных нужд и не исключает возможности отправки дополнительных американских сил в регион, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Я бы отметила, что мы поддерживаем постоянный контакт не только с министерством обороны США, но и с нашими партнерами в рамках НАТО относительно их оборонных нужд", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.Она добавила, что администрация США пока не готова объявить о каких-либо решениях на этот счет. "Тем не менее, мы оставляем возможность для такого шага открытой", - указала представитель Белого дома, говоря о возможности отправки дополнительных американских сил в Европу.Власти США на днях объявили о переброске дополнительных воинских подразделений в Польшу, Германию и Румынию. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что они не станут участвовать в потенциально возможных боевых действиях на Украине, а будут обеспечивать оборону союзников Вашингтона по НАТО.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220207/nato-1771535381.html

https://ria.ru/20220207/sanktsii-1771560003.html

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европа

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