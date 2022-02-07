https://ria.ru/20220207/vosstanovlenie-1771566918.html

Постпред России рассказал о задержанных Ираном американцах

Постпред России рассказал о задержанных Ираном американцах - РИА Новости, 07.02.2022

Постпред России рассказал о задержанных Ираном американцах

Москва надеется, что ситуация с удерживаемыми в Иране американцами не сорвет финальную часть переговоров по восстановлению ядерной сделки, заявил постпред РФ... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T22:33

2022-02-07T22:33

2022-02-07T22:33

в мире

сша

иран

вена

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

михаил ульянов (дипломат)

россия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Москва надеется, что ситуация с удерживаемыми в Иране американцами не сорвет финальную часть переговоров по восстановлению ядерной сделки, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Мне кажется, что нет. Хотя этот вопрос исключительно важен для американской стороны", - сказал Ульянов в интервью "Коммерсанту", отвечая на вопрос, повлияет ли этот фактор на ход консультаций.Он напомнил, что четыре гражданина США задержаны в Иране, они находятся либо в тюрьме, либо под подпиской о невыезде. В свою очередь в США в заключении содержатся несколько иранцев, добавил дипломат."Но все это не имеет прямого отношения к предмету переговоров в Вене. Надо надеяться, что две страны найдут какие-то решения вне рамок Венского переговорного процесса без ущерба для восстановления СВПД", - сказал Ульянов.По его словам, так было в 2015 году, когда стороны финализировали ядерную сделку, "наверное, нечто подобное возможно и сейчас".Ульянов добавил, что в нынешних условиях совершенно недопустимо создавать излишнюю напряженность."Мы в пяти минутах от финиша. И нужно этот последний отрезок пройти достойно, достаточно быстро и эффективно", - резюмировал российский постпред.

https://ria.ru/20220207/iran-1771421730.html

сша

иран

вена

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в мире, сша, иран, вена, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), михаил ульянов (дипломат), россия