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В МИД Украины рассказали о повестке переговоров с Макроном и главой МИД ФРГ
В МИД Украины рассказали о повестке переговоров с Макроном и главой МИД ФРГ - РИА Новости, 07.02.2022
В МИД Украины рассказали о повестке переговоров с Макроном и главой МИД ФРГ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в повестке переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок и президентом Франции Эммануэлем Макроном... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T14:47
2022-02-07T14:54
в мире
владимир зеленский
сергей лавров
андрей мельник
киев
франция
россия
мид украины
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КИЕВ, 7 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в повестке переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок и президентом Франции Эммануэлем Макроном будет вопрос поставки оружия Киеву.Украина регулярно просит Германию поставлять вооружения, в последние недели Киев активизировал эти попытки, посол Украины в Берлине Андрей Мельник говорил, что отказ от таких поставок может сказаться на отношениях двух стран. Глава МИД ФРГ посетит Украину 7-8 февраля, проведет переговоры с Кулебой и украинским президентом Владимиром Зеленским. Визит президента Франции ожидается в Киеве 8 февраля."Вопрос военных поставок в Украину с Германии, из третьих стран или международных организаций, требующих разрешения Германии, будет в повестке дня моих переговоров сегодня (в понедельник с главой МИД ФРГ – ред.), как и ряд других вопросов…Также мы будем обсуждать эту тему завтра (во вторник – ред.) во время визита президента Макрона", - сказал Кулеба на брифинге в понедельник.Минобороны ФРГ ранее сообщило, что поставит на Украину 5 тысяч касок. Посол Украины в ФРГ неоднократно призывал и требовал начать поставки оборонительного вооружения Киеву, однако в германском правительстве во главе с социал-демократом Олафом Шольцем заявили, что не будут поставлять оружие в регионы конфликта.Ранее министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии Анку Фельдгузен и выразило глубокое разочарование из-за позиции немецкого правительства касательно непредоставления оборонного вооружения Киеву. Глава минобороны ФРГ Ламбрехт ранее заявила, что Германия поддерживает Киев, но поставки оружия не помогут урегулировать конфликт.В Кремле заявляли, что поставка на Украину каждой единицы вооружений вдохновляет "горячие головы" в Киеве.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220207/ukraina-1771469351.html
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в мире, владимир зеленский, сергей лавров, андрей мельник, киев, франция, россия, мид украины, мид германии, минобороны германии
14:47 07.02.2022 (обновлено: 14:54 07.02.2022)
 
В МИД Украины рассказали о повестке переговоров с Макроном и главой МИД ФРГ

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что обсудит с Макроном и Бербок поставки вооружения Киеву

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
КИЕВ, 7 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в повестке переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок и президентом Франции Эммануэлем Макроном будет вопрос поставки оружия Киеву.
Украина регулярно просит Германию поставлять вооружения, в последние недели Киев активизировал эти попытки, посол Украины в Берлине Андрей Мельник говорил, что отказ от таких поставок может сказаться на отношениях двух стран. Глава МИД ФРГ посетит Украину 7-8 февраля, проведет переговоры с Кулебой и украинским президентом Владимиром Зеленским. Визит президента Франции ожидается в Киеве 8 февраля.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
13:35
Захарова сравнила Украину, Британию и США с Трусом, Балбесом и Бывалым
"Вопрос военных поставок в Украину с Германии, из третьих стран или международных организаций, требующих разрешения Германии, будет в повестке дня моих переговоров сегодня (в понедельник с главой МИД ФРГ – ред.), как и ряд других вопросов…Также мы будем обсуждать эту тему завтра (во вторник – ред.) во время визита президента Макрона", - сказал Кулеба на брифинге в понедельник.
Минобороны ФРГ ранее сообщило, что поставит на Украину 5 тысяч касок. Посол Украины в ФРГ неоднократно призывал и требовал начать поставки оборонительного вооружения Киеву, однако в германском правительстве во главе с социал-демократом Олафом Шольцем заявили, что не будут поставлять оружие в регионы конфликта.
Ранее министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии Анку Фельдгузен и выразило глубокое разочарование из-за позиции немецкого правительства касательно непредоставления оборонного вооружения Киеву. Глава минобороны ФРГ Ламбрехт ранее заявила, что Германия поддерживает Киев, но поставки оружия не помогут урегулировать конфликт.
В Кремле заявляли, что поставка на Украину каждой единицы вооружений вдохновляет "горячие головы" в Киеве.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
12:50
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Макрона
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
13:01
Песков назвал отношения России и Запада напряженными из-за Украины
 
В миреВладимир ЗеленскийСергей ЛавровАндрей МельникКиевФранцияРоссияМИД УкраиныМИД ГерманииМинобороны Германии
 
 
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