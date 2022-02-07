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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220207/vaktsinatsiya-1771423980.html
Только вакцинация и бустер надолго защищают от COVID-19, заявил Гинцбург
Только вакцинация и бустер надолго защищают от COVID-19, заявил Гинцбург - РИА Новости, 07.02.2022
Только вакцинация и бустер надолго защищают от COVID-19, заявил Гинцбург
Иммунитет после перенесенного COVID-19 не обладает очень хорошей защитой от новых штаммов, надолго защищает только вакцинация и ревакцинация, заявил директор... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T10:50
2022-02-07T11:30
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
александр гинцбург
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Иммунитет после перенесенного COVID-19 не обладает очень хорошей защитой от новых штаммов, надолго защищает только вакцинация и ревакцинация, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."В последнее время появились хорошие фундаментальные исследования, направленные на изучение различий в том, как наша иммунная система реагирует на заболевание различными штаммами и на вакцинацию. Эти исследования показывают, что в результате того, что люди переболевают, и в первую очередь те, кто переболевают серьезно, тот иммунитет, который у них формируется в виде антител, у них формируется очень не на долгое время", - сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 24".Он отметил, что антитела после заболевания не обладают хорошей вируснейтрализующей способностью к штаммам, которые существовали до этого или будут после."Только вакцинация, причем вакцинация бустерная, то есть ту, которую сейчас Минздрав России рекомендует, дает возможность выработать долгосрочный иммунитет, сформировать клетки памяти, которые долго живут и обладают высокой вируснейтрализующей активностью", - подчеркнул Гинцбург.
https://ria.ru/20220202/vaktsinatsiya-1770704944.html
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, александр гинцбург
10:50 07.02.2022 (обновлено: 11:30 07.02.2022)
 
Только вакцинация и бустер надолго защищают от COVID-19, заявил Гинцбург

Глава Центра Гамалеи Гинцбург: иммунитет после COVID-19 плохо защищает от других штаммов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Иммунитет после перенесенного COVID-19 не обладает очень хорошей защитой от новых штаммов, надолго защищает только вакцинация и ревакцинация, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"В последнее время появились хорошие фундаментальные исследования, направленные на изучение различий в том, как наша иммунная система реагирует на заболевание различными штаммами и на вакцинацию. Эти исследования показывают, что в результате того, что люди переболевают, и в первую очередь те, кто переболевают серьезно, тот иммунитет, который у них формируется в виде антител, у них формируется очень не на долгое время", - сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 24".
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Он отметил, что антитела после заболевания не обладают хорошей вируснейтрализующей способностью к штаммам, которые существовали до этого или будут после.
"Только вакцинация, причем вакцинация бустерная, то есть ту, которую сейчас Минздрав России рекомендует, дает возможность выработать долгосрочный иммунитет, сформировать клетки памяти, которые долго живут и обладают высокой вируснейтрализующей активностью", - подчеркнул Гинцбург.
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Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Александр Гинцбург
 
 
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