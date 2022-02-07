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Только вакцинация и бустер надолго защищают от COVID-19, заявил Гинцбург
Только вакцинация и бустер надолго защищают от COVID-19, заявил Гинцбург - РИА Новости, 07.02.2022
Только вакцинация и бустер надолго защищают от COVID-19, заявил Гинцбург
Иммунитет после перенесенного COVID-19 не обладает очень хорошей защитой от новых штаммов, надолго защищает только вакцинация и ревакцинация, заявил директор... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T10:50
2022-02-07T10:50
2022-02-07T11:30
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вакцинация россиян от covid-19
александр гинцбург
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Иммунитет после перенесенного COVID-19 не обладает очень хорошей защитой от новых штаммов, надолго защищает только вакцинация и ревакцинация, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."В последнее время появились хорошие фундаментальные исследования, направленные на изучение различий в том, как наша иммунная система реагирует на заболевание различными штаммами и на вакцинацию. Эти исследования показывают, что в результате того, что люди переболевают, и в первую очередь те, кто переболевают серьезно, тот иммунитет, который у них формируется в виде антител, у них формируется очень не на долгое время", - сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 24".Он отметил, что антитела после заболевания не обладают хорошей вируснейтрализующей способностью к штаммам, которые существовали до этого или будут после."Только вакцинация, причем вакцинация бустерная, то есть ту, которую сейчас Минздрав России рекомендует, дает возможность выработать долгосрочный иммунитет, сформировать клетки памяти, которые долго живут и обладают высокой вируснейтрализующей активностью", - подчеркнул Гинцбург.
https://ria.ru/20220202/vaktsinatsiya-1770704944.html
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, александр гинцбург
10:50 07.02.2022 (обновлено: 11:30 07.02.2022)
Только вакцинация и бустер надолго защищают от COVID-19, заявил Гинцбург
Глава Центра Гамалеи Гинцбург: иммунитет после COVID-19 плохо защищает от других штаммов