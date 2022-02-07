https://ria.ru/20220207/uregulirovanie-1771537433.html

Путин и Макрон проводят переговоры в Кремле более трех часов

Путин и Макрон проводят переговоры в Кремле более трех часов - РИА Новости, 07.02.2022

Путин и Макрон проводят переговоры в Кремле более трех часов

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон проводят переговоры в Москве. Встреча продолжается больше трех часов. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T18:40

2022-02-07T18:40

2022-02-07T22:48

ситуация в днр и лнр

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владимир путин

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон проводят переговоры в Москве. Встреча продолжается больше трех часов.По словам российского лидера, у сторон накопилось много вопросов, которые можно и нужно обсуждать в прямом формате, хотя контакты никогда не прекращались. Он отметил, что объем товарооборота между странами за 11 месяцев прошлого года вырос более чем на 70 процентов и достиг допандемийного уровня. В гуманитарной сфере, как отметил президент, отношения также развиваются: прошли мероприятия, связанные с региональным сотрудничеством."Это, безусловно, создает такую хорошую атмосферу для того, чтобы налаживать отношения в целом между двумя странами", — сказал Путин.Он поблагодарил Париж за участие в решении проблем в сфере безопасности, которые вызывают озабоченность у Москвы, и отметил, что так было с самого начала новейших отношений. Путин также обратил внимание на символичность встречи именно сегодня — в день 30-летия основополагающего документа, договора об особых отношениях между Россией и Францией.Путин отметил, что это касалось и кризиса, который возник после нападения Грузии на Южную Осетию, и выработки минских договоренностей, и реализации "нормандского формата".Путин также отметил усилия, которые Макрон прикладывает к решению внутриукраинского кризиса."Мы по телефону достаточно подробно обсуждали все эти вопросы. Знаю, что у тебя есть свои соображения на этот счет", — добавил он.Французский президент, в свою очередь, также отметил важность украинского вопроса и необходимость обсуждать вопросы коллективной безопасности, безопасности в регионе и "нормандский формат".Он призвал все страны к ответственному отношению и диалогу, который стал бы залогом безопасности на континенте.Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе. В частности, 24 января стало известно о переброске датского фрегата на Балтику и четырех датских истребителей в Литву, испанских кораблей и нидерландских истребителей в Болгарию, а также возможной отправке французских подразделений в Румынию.В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Двадцать седьмого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса.

https://ria.ru/20220207/ukraina-1771519251.html

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Первые минуты переговоров Путина с Макроном Начало переговоров президента Франции Макрона с президентом России Путиным 2022-02-07T18:40 true PT0M40S

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ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин