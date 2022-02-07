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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220207/urals-1771443629.html
Цена нефти Urals превысила 95 долларов впервые с сентября 2014 года
Цена нефти Urals превысила 95 долларов впервые с сентября 2014 года - РИА Новости, 07.02.2022
Цена нефти Urals превысила 95 долларов впервые с сентября 2014 года
Стоимость нефти марки Urals в Европе, основного товара российского экспорта, впервые с сентября 2014 года превысила отметку 95 долларов за баррель, сообщает... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T12:00
2022-02-07T12:20
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
urals
экономика
средиземноморье
европа
россия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Стоимость нефти марки Urals в Европе, основного товара российского экспорта, впервые с сентября 2014 года превысила отметку 95 долларов за баррель, сообщает международное ценовое агентство Argus."Цена на Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ) и в Средиземноморье 4 февраля превысила 95 долларов за баррель, что произошло впервые с сентября 2014 года", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что российский сорт подорожал вслед за ростом мировых котировок нефти в условиях высокой геополитической напряженности в мире, а также из-за опасений недостаточного предложения сырья вследствие быстрого восстановления спроса."Согласно прогнозу объединенного технического комитета ОПЕК+ (JTC), мировое потребление нефти в 2022 году вырастет на 4,2 миллиона баррелей в сутки относительно прошлого года, до 100,8 миллиона баррелей в сутки. Между тем добыча в некоторых странах ОПЕК+ остается ниже ежемесячно повышаемой квоты", - отмечается в материале.Агентство отдельно поясняет, что цена Urals в Северо-Западной Европе в пятницу выросла сразу на 4,66 доллара по сравнению с четвергом - до 95,12 доллара за баррель. Это максимум с 17 сентября 2014 года - тогда котировка достигала 96,18 доллара. При этом скидка на сорт уменьшилась на 0,47 доллара, до 2,66 доллара за баррель к североморскому датированному.В Средиземноморье цена на партии Urals объемом по 80-100 тысяч тонн также заметно выросла в последний торговой день прошлой недели - на 3,09 доллара, до 96,28 доллара за баррель. Это максимум с 9 сентября 2014 года, когда котировка составила 97,41 доллара. Сорт подорожал, несмотря на повышение скидки на такие партии сразу на 1,1 доллара, до максимума с ноября в 1,5 доллара за баррель к североморскому датированному.Давление на котировку в регионе оказало удешевление партий сорта в Северо-Западной Европе на прошлой неделе.
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urals, экономика, средиземноморье, европа, россия
12:00 07.02.2022 (обновлено: 12:20 07.02.2022)
 
Цена нефти Urals превысила 95 долларов впервые с сентября 2014 года

Цена на нефть Urals в Европе превысила 95 долларов за баррель впервые с сентября 2014 года

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Стоимость нефти марки Urals в Европе, основного товара российского экспорта, впервые с сентября 2014 года превысила отметку 95 долларов за баррель, сообщает международное ценовое агентство Argus.
"Цена на Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ) и в Средиземноморье 4 февраля превысила 95 долларов за баррель, что произошло впервые с сентября 2014 года", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что российский сорт подорожал вслед за ростом мировых котировок нефти в условиях высокой геополитической напряженности в мире, а также из-за опасений недостаточного предложения сырья вследствие быстрого восстановления спроса.
"Согласно прогнозу объединенного технического комитета ОПЕК+ (JTC), мировое потребление нефти в 2022 году вырастет на 4,2 миллиона баррелей в сутки относительно прошлого года, до 100,8 миллиона баррелей в сутки. Между тем добыча в некоторых странах ОПЕК+ остается ниже ежемесячно повышаемой квоты", - отмечается в материале.
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Агентство отдельно поясняет, что цена Urals в Северо-Западной Европе в пятницу выросла сразу на 4,66 доллара по сравнению с четвергом - до 95,12 доллара за баррель. Это максимум с 17 сентября 2014 года - тогда котировка достигала 96,18 доллара. При этом скидка на сорт уменьшилась на 0,47 доллара, до 2,66 доллара за баррель к североморскому датированному.
В Средиземноморье цена на партии Urals объемом по 80-100 тысяч тонн также заметно выросла в последний торговой день прошлой недели - на 3,09 доллара, до 96,28 доллара за баррель. Это максимум с 9 сентября 2014 года, когда котировка составила 97,41 доллара. Сорт подорожал, несмотря на повышение скидки на такие партии сразу на 1,1 доллара, до максимума с ноября в 1,5 доллара за баррель к североморскому датированному.
Давление на котировку в регионе оказало удешевление партий сорта в Северо-Западной Европе на прошлой неделе.
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