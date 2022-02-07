Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220207/ukraina-1771519251.html
Украина осознала, что НАТО ее не хочет
В Киеве назвали число стран НАТО, выступающих против членства Украины - РИА Новости, 07.02.2022
Украина осознала, что НАТО ее не хочет
Против вступления Украины в НАТО высказались бы около 40 процентов стран, входящих в альянс. Об этом в эфире канала Politeka заявил экс-председатель Службы... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T17:14
2022-02-07T18:00
в мире
владимир путин
джо байден
киев
нато
верховная рада украины
восточная европа
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152075/35/1520753576_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_9b14a30c8401804b9426a6f6512f29a3.jpg
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Против вступления Украины в НАТО высказались бы около 40 процентов стран, входящих в альянс. Об этом в эфире канала Politeka заявил экс-председатель Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж.По его словам, Киеву в ближайшее время не стоит рассчитывать на позитивные шаги в этом направлении: многие государства не поддержали бы участие украинской стороны даже в Плане действий по членству в блоке."Мы предусматриваем, что где-то 12 стран — членов НАТО или были бы против, или воздержались. То есть где-то процентов 40 не восприняли бы наши инициативы относительно вступления, даже по ПДЧ", — подчеркнул генерал.Маломуж утверждает, что вопрос возможного членства Украины так или иначе обсуждался на встрече Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Он также припомнил заявление Госдепа о том, что Киеву не одобрят участие в альянсе на протяжении еще как минимум десяти лет. Исходя из этого следует предположить, что "дальше ситуацией никто рисковать не будет", подытожил генерал.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019-го парламент страны принял изменения в конституцию, закрепив курс в Евросоюз и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера Североатлантического альянса с расширенными возможностями.Россия в конце прошлого декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
https://ria.ru/20220204/nato-1771173834.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220204/ukraina-1771156152.html
киев
восточная европа
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152075/35/1520753576_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_3c05dbf798c23c0403b09dae93b88e6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, джо байден, киев, нато, верховная рада украины, восточная европа, евросоюз, россия, украина
17:14 07.02.2022 (обновлено: 18:00 07.02.2022)
 
В Киеве назвали число стран НАТО, выступающих против членства Украины

Экс-глава СВР Украины Маломуж: 40 процентов членов НАТО выступают против принятия Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема НАТО
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Против вступления Украины в НАТО высказались бы около 40 процентов стран, входящих в альянс. Об этом в эфире канала Politeka заявил экс-председатель Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж.
По его словам, Киеву в ближайшее время не стоит рассчитывать на позитивные шаги в этом направлении: многие государства не поддержали бы участие украинской стороны даже в Плане действий по членству в блоке.
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 22:14
В НАТО ответили на вопрос о расколе из-за Украины
"Мы предусматриваем, что где-то 12 стран — членов НАТО или были бы против, или воздержались. То есть где-то процентов 40 не восприняли бы наши инициативы относительно вступления, даже по ПДЧ", — подчеркнул генерал.
Маломуж утверждает, что вопрос возможного членства Украины так или иначе обсуждался на встрече Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Он также припомнил заявление Госдепа о том, что Киеву не одобрят участие в альянсе на протяжении еще как минимум десяти лет. Исходя из этого следует предположить, что "дальше ситуацией никто рисковать не будет", подытожил генерал.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019-го парламент страны принял изменения в конституцию, закрепив курс в Евросоюз и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера Североатлантического альянса с расширенными возможностями.
Россия в конце прошлого декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 20:00Сказано в эфире
Мечта Украины вступить в "киберНАТО" сорвалась. Почему?
 
В миреВладимир ПутинДжо БайденКиевНАТОВерховная Рада УкраиныВосточная ЕвропаЕвросоюзРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала