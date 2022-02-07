Украина осознала, что НАТО ее не хочет

17:14 07.02.2022 (обновлено: 18:00 07.02.2022)
В Киеве назвали число стран НАТО, выступающих против членства Украины
Экс-глава СВР Украины Маломуж: 40 процентов членов НАТО выступают против принятия Украины
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Против вступления Украины в НАТО высказались бы около 40 процентов стран, входящих в альянс. Об этом в эфире канала Politeka заявил экс-председатель Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж.
По его словам, Киеву в ближайшее время не стоит рассчитывать на позитивные шаги в этом направлении: многие государства не поддержали бы участие украинской стороны даже в Плане действий по членству в блоке.
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"Мы предусматриваем, что где-то 12 стран — членов НАТО или были бы против, или воздержались. То есть где-то процентов 40 не восприняли бы наши инициативы относительно вступления, даже по ПДЧ", — подчеркнул генерал.
Маломуж утверждает, что вопрос возможного членства Украины так или иначе обсуждался на встрече Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Он также припомнил заявление Госдепа о том, что Киеву не одобрят участие в альянсе на протяжении еще как минимум десяти лет. Исходя из этого следует предположить, что "дальше ситуацией никто рисковать не будет", подытожил генерал.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019-го парламент страны принял изменения в конституцию, закрепив курс в Евросоюз и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера Североатлантического альянса с расширенными возможностями.
Россия в конце прошлого декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.