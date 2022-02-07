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https://ria.ru/20220207/ukraina-1771492659.html
НАТО лишит Украину последней надежды
National Interest назвал главную причину агрессии Киева - РИА Новости, 07.02.2022
НАТО лишит Украину последней надежды
Соединенным Штатам стоит перестать обманывать Украину обещаниями вступления в НАТО, поскольку это тормозит любое мирное урегулирование как кризиса на востоке... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T15:17
2022-02-07T16:33
дмитрий песков
россия
киев
москва
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Соединенным Штатам стоит перестать обманывать Украину обещаниями вступления в НАТО, поскольку это тормозит любое мирное урегулирование как кризиса на востоке страны, так и налаживание отношений с Россией, пишет обозреватель журнала The National Interest Дэниел Р. Де Петрис.По мнению автора статьи, Киев должен действовать, опираясь на собственные геополитические условия, неотъемлемой частью которых даже географически остается Россия."Единственный вариант для Украины — сесть за стол с Россией и прийти к неприглядному, но необходимому компромиссу в отношении своей геополитической ориентации. &lt;...&gt; Если Соединенные Штаты и НАТО будут продолжать действовать так, будто Украина находится на пути к возможному членству в альянсе, у украинского правительства будет меньше причин участвовать в переговорах, в которых оно отчаянно нуждается", — считает Де Петрис.Обозреватель подчеркнул, что примером для украинских политиков могут послужить многочисленные дипломатические контакты между Москвой и Вашингтоном, сохраняемые даже с учетом разногласий."Хотя Соединенные Штаты и Россия продолжают отстаивать непримиримые позиции, обе стороны, по крайней мере, участвуют в обмене мнениями, что поддерживает процесс. Тем больше причин для Соединенных Штатов быть откровенными с украинскими друзьями", — резюмировал он.Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
https://ria.ru/20220206/putin-1771336651.html
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дмитрий песков, россия, киев, москва, нато, ситуация в днр и лнр
15:17 07.02.2022 (обновлено: 16:33 07.02.2022)
 
National Interest назвал главную причину агрессии Киева

National Interest назвал НАТО главной причиной агрессии Украины по отношению к России

© REUTERS / Valentyn OgirenkoФлаг НАТО во время митинга на площади Независимости в Киеве
Флаг НАТО во время митинга на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Флаг НАТО во время митинга на площади Независимости в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Соединенным Штатам стоит перестать обманывать Украину обещаниями вступления в НАТО, поскольку это тормозит любое мирное урегулирование как кризиса на востоке страны, так и налаживание отношений с Россией, пишет обозреватель журнала The National Interest Дэниел Р. Де Петрис.
По мнению автора статьи, Киев должен действовать, опираясь на собственные геополитические условия, неотъемлемой частью которых даже географически остается Россия.
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The Spectator заявил о победе Путина над НАТО
"Единственный вариант для Украины — сесть за стол с Россией и прийти к неприглядному, но необходимому компромиссу в отношении своей геополитической ориентации. <...> Если Соединенные Штаты и НАТО будут продолжать действовать так, будто Украина находится на пути к возможному членству в альянсе, у украинского правительства будет меньше причин участвовать в переговорах, в которых оно отчаянно нуждается", — считает Де Петрис.
Обозреватель подчеркнул, что примером для украинских политиков могут послужить многочисленные дипломатические контакты между Москвой и Вашингтоном, сохраняемые даже с учетом разногласий.
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"Хотя Соединенные Штаты и Россия продолжают отстаивать непримиримые позиции, обе стороны, по крайней мере, участвуют в обмене мнениями, что поддерживает процесс. Тем больше причин для Соединенных Штатов быть откровенными с украинскими друзьями", — резюмировал он.

Украинский вопрос и переговоры с Западом

В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные утверждения.
Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
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