https://ria.ru/20220207/ukraina-1771492659.html

НАТО лишит Украину последней надежды

National Interest назвал главную причину агрессии Киева - РИА Новости, 07.02.2022

НАТО лишит Украину последней надежды

Соединенным Штатам стоит перестать обманывать Украину обещаниями вступления в НАТО, поскольку это тормозит любое мирное урегулирование как кризиса на востоке... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T15:17

2022-02-07T15:17

2022-02-07T16:33

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киев

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Соединенным Штатам стоит перестать обманывать Украину обещаниями вступления в НАТО, поскольку это тормозит любое мирное урегулирование как кризиса на востоке страны, так и налаживание отношений с Россией, пишет обозреватель журнала The National Interest Дэниел Р. Де Петрис.По мнению автора статьи, Киев должен действовать, опираясь на собственные геополитические условия, неотъемлемой частью которых даже географически остается Россия."Единственный вариант для Украины — сесть за стол с Россией и прийти к неприглядному, но необходимому компромиссу в отношении своей геополитической ориентации. <...> Если Соединенные Штаты и НАТО будут продолжать действовать так, будто Украина находится на пути к возможному членству в альянсе, у украинского правительства будет меньше причин участвовать в переговорах, в которых оно отчаянно нуждается", — считает Де Петрис.Обозреватель подчеркнул, что примером для украинских политиков могут послужить многочисленные дипломатические контакты между Москвой и Вашингтоном, сохраняемые даже с учетом разногласий."Хотя Соединенные Штаты и Россия продолжают отстаивать непримиримые позиции, обе стороны, по крайней мере, участвуют в обмене мнениями, что поддерживает процесс. Тем больше причин для Соединенных Штатов быть откровенными с украинскими друзьями", — резюмировал он.Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.

https://ria.ru/20220206/putin-1771336651.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220207/zakharova-1771477140.html

https://ria.ru/20220207/russkiy-1771380368.html

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дмитрий песков, россия, киев, москва, нато, ситуация в днр и лнр