НАТО лишит Украину последней надежды

15:17 07.02.2022 (обновлено: 16:33 07.02.2022)
National Interest назвал главную причину агрессии Киева
National Interest назвал НАТО главной причиной агрессии Украины по отношению к России
Флаг НАТО во время митинга на площади Независимости в Киеве
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Соединенным Штатам стоит перестать обманывать Украину обещаниями вступления в НАТО, поскольку это тормозит любое мирное урегулирование как кризиса на востоке страны, так и налаживание отношений с Россией, пишет обозреватель журнала The National Interest Дэниел Р. Де Петрис.
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"Единственный вариант для Украины — сесть за стол с Россией и прийти к неприглядному, но необходимому компромиссу в отношении своей геополитической ориентации. <...> Если Соединенные Штаты и НАТО будут продолжать действовать так, будто Украина находится на пути к возможному членству в альянсе, у украинского правительства будет меньше причин участвовать в переговорах, в которых оно отчаянно нуждается", — считает Де Петрис.
Обозреватель подчеркнул, что примером для украинских политиков могут послужить многочисленные дипломатические контакты между Москвой и Вашингтоном, сохраняемые даже с учетом разногласий.
"Хотя Соединенные Штаты и Россия продолжают отстаивать непримиримые позиции, обе стороны, по крайней мере, участвуют в обмене мнениями, что поддерживает процесс. Тем больше причин для Соединенных Штатов быть откровенными с украинскими друзьями", — резюмировал он.
Украинский вопрос и переговоры с Западом
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные утверждения.
Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.