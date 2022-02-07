https://ria.ru/20220207/ucheniya-1771457259.html

Учения на территории России не должны беспокоить соседей, заявил Песков

Учения на территории России не должны беспокоить соседей, заявил Песков - РИА Новости, 07.02.2022

Учения на территории России не должны беспокоить соседей, заявил Песков

Военные учения на территории России никоим образом не должны быть поводом для обеспокоенности соседей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T12:52

2022-02-07T12:52

2022-02-07T12:52

россия

дальний восток

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Военные учения на территории России никоим образом не должны быть поводом для обеспокоенности соседей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник журналистам, отвечая на вопрос про протест Японии по поводу учений в районе Курильских островов."Безусловно, мы продолжаем процесс военного строительства, процесс армейских тренировок, маневров и учений на всей географии РФ, включая и Дальний Восток. Эти учения никоим образом не должны быть предметом для беспокойства и обеспокоенности наших соседей", - заявил Песков.

https://ria.ru/20220130/ucheniya-1770224704.html

россия

дальний восток

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россия, дальний восток, в мире, дмитрий песков