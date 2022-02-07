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Учения на территории России не должны беспокоить соседей, заявил Песков
Учения на территории России не должны беспокоить соседей, заявил Песков - РИА Новости, 07.02.2022
Учения на территории России не должны беспокоить соседей, заявил Песков
Военные учения на территории России никоим образом не должны быть поводом для обеспокоенности соседей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T12:52
2022-02-07T12:52
россия
дальний восток
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Военные учения на территории России никоим образом не должны быть поводом для обеспокоенности соседей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник журналистам, отвечая на вопрос про протест Японии по поводу учений в районе Курильских островов."Безусловно, мы продолжаем процесс военного строительства, процесс армейских тренировок, маневров и учений на всей географии РФ, включая и Дальний Восток. Эти учения никоим образом не должны быть предметом для беспокойства и обеспокоенности наших соседей", - заявил Песков.
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россия, дальний восток, в мире, дмитрий песков
12:52 07.02.2022
 
Учения на территории России не должны беспокоить соседей, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: военные учения на территории России не должны беспокоить соседей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПостроение солдат
Построение солдат - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Построение солдат
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Военные учения на территории России никоим образом не должны быть поводом для обеспокоенности соседей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник журналистам, отвечая на вопрос про протест Японии по поводу учений в районе Курильских островов.
"Безусловно, мы продолжаем процесс военного строительства, процесс армейских тренировок, маневров и учений на всей географии РФ, включая и Дальний Восток. Эти учения никоим образом не должны быть предметом для беспокойства и обеспокоенности наших соседей", - заявил Песков.
Генсек ОДКБ Станислав Зась - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
30 января, 21:01Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
В ОДКБ назвали учения России и Белоруссии внутренним делом стран
 
РоссияДальний ВостокВ миреДмитрий Песков
 
 
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