https://ria.ru/20220207/ucheniya-1771457259.html
Учения на территории России не должны беспокоить соседей, заявил Песков
Учения на территории России не должны беспокоить соседей, заявил Песков - РИА Новости, 07.02.2022
Учения на территории России не должны беспокоить соседей, заявил Песков
Военные учения на территории России никоим образом не должны быть поводом для обеспокоенности соседей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T12:52
2022-02-07T12:52
2022-02-07T12:52
россия
дальний восток
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Военные учения на территории России никоим образом не должны быть поводом для обеспокоенности соседей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник журналистам, отвечая на вопрос про протест Японии по поводу учений в районе Курильских островов."Безусловно, мы продолжаем процесс военного строительства, процесс армейских тренировок, маневров и учений на всей географии РФ, включая и Дальний Восток. Эти учения никоим образом не должны быть предметом для беспокойства и обеспокоенности наших соседей", - заявил Песков.
https://ria.ru/20220130/ucheniya-1770224704.html
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россия, дальний восток, в мире, дмитрий песков
Учения на территории России не должны беспокоить соседей, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: военные учения на территории России не должны беспокоить соседей