https://ria.ru/20220207/trass-1771429060.html

СМИ: глава МИД Британии Трасс посетит Россию в четверг

СМИ: глава МИД Британии Трасс посетит Россию в четверг - РИА Новости, 07.02.2022

СМИ: глава МИД Британии Трасс посетит Россию в четверг

Глава МИД Британии Лиз Трасс отправится с визитом в РФ в четверг, пишет газета Times. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T11:13

2022-02-07T11:13

2022-02-07T11:18

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ЛОНДОН, 7 фев - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс отправится с визитом в РФ в четверг, пишет газета Times."Лиз Трасс отправится в РФ в четверг, чтобы попытаться разрядить напряженность вокруг Украины", - пишет издание.В начале февраля глава МИД Великобритании Трасс, которая отложила визит на Украину и в Россию из-за COVID-19, заявила, что приедет в ближайшее время. Посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости сообщил, что визиты глав МИД и минобороны Великобритании в Москву запланированы на середину февраля.

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форин-офис, в мире, россия, великобритания, лиз трасс