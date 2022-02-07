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СМИ: глава МИД Британии Трасс посетит Россию в четверг
СМИ: глава МИД Британии Трасс посетит Россию в четверг - РИА Новости, 07.02.2022
СМИ: глава МИД Британии Трасс посетит Россию в четверг
Глава МИД Британии Лиз Трасс отправится с визитом в РФ в четверг, пишет газета Times. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T11:13
2022-02-07T11:13
2022-02-07T11:18
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лиз трасс
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ЛОНДОН, 7 фев - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс отправится с визитом в РФ в четверг, пишет газета Times."Лиз Трасс отправится в РФ в четверг, чтобы попытаться разрядить напряженность вокруг Украины", - пишет издание.В начале февраля глава МИД Великобритании Трасс, которая отложила визит на Украину и в Россию из-за COVID-19, заявила, что приедет в ближайшее время. Посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости сообщил, что визиты глав МИД и минобороны Великобритании в Москву запланированы на середину февраля.
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форин-офис, в мире, россия, великобритания, лиз трасс
11:13 07.02.2022 (обновлено: 11:18 07.02.2022)
СМИ: глава МИД Британии Трасс посетит Россию в четверг
Times: глава МИД Британии Трасс отправится с визитом в Россию в четверг