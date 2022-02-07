https://ria.ru/20220207/tranzit-1771380996.html

Белоруссия ввела запрет на транзит из Литвы нефтепродуктов и удобрений

Белоруссия ввела запрет на транзит из Литвы нефтепродуктов и удобрений - РИА Новости, 07.02.2022

Белоруссия ввела запрет на транзит из Литвы нефтепродуктов и удобрений

Вступило в силу решение Белоруссии о запрете транзита по ее территории следующих из Литвы железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T01:25

2022-02-07T01:25

2022-02-07T01:25

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МИНСК, 7 фев – РИА Новости. Вступило в силу решение Белоруссии о запрете транзита по ее территории следующих из Литвы железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях "Литовских железных дорог".МИД Белоруссии 2 февраля объявил, что Минск в ответ на решение Вильнюса об ограничении транзита белорусских удобрений в литовские морские порты, которое белорусские власти расценили как нарушение международных обязательств и элемент гибридной агрессии, вводит ответные ограничительные меры в отношении транзита ряда товаров из Литвы.В целях соблюдения международных правил Минск за четыре дня до вступления в силу данного решения проинформировал всех заинтересованных. Таким образом, как пояснили в МИД, "данное конвенционное запрещение по инициативе белорусской стороны будет объявлено дирекцией совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ и вступит в силу 7 февраля 2022 года".В Минске подчеркивали, что белорусская сторона неоднократно предлагала Литве консультации для урегулирования вопроса о транзите белорусских грузов в правовом поле – на уровне минтранса и на уровне правительства, но Вильнюс отказался от диалога.По оценке белорусской стороны, по территории республики транзитом перевозится около 1,5-1,6 миллиона тонн грузов, попадающих под ответные меры Минска, на сумму более миллиарда долларов ежегодно.Правительство Литвы 12 января постановило аннулировать с 1 февраля договор о транзите белорусских удобрений в свете введенных 8 декабря США санкций против "Беларуськалия". Двадцать первого декабря координационная комиссия по обеспечению защиты объектов, имеющих значение для национальной безопасности Литвы, решила, что соглашение госкомпании "Летувос гележинкеляй" с "Беларуськалием" не отвечает интересам национальной безопасности. На основе этих выводов кабмин постановил расторгнуть договор. Он был подписан в 2018 году до 2023 года и предусматривал железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 миллионов тонн белорусских удобрений в год.В январе государственная компания "Литовские железные дороги" проинформировала белорусскую компанию "Беларуськалий" о расторжении с ней договора с 1 февраля по решению правительства страны.В Литве разгорелся скандал после того, как США ввели санкции против "Беларуськалия", а "Литовские железные дороги" продолжили транзит белорусской продукции через территорию Литвы, за который уже получили предоплату. Главы МИД и минтранса подали заявления об отставке, однако премьер прошения не удовлетворила. В отставку ушел глава ЛЖД Мантас Бартушка.Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ситуация вокруг "Беларуськалия" нанесла большой вред репутации государства. На этом фоне минтранс Литвы сообщал о планах предложить правительству ввести путем принятия закона санкции против "Беларуськалия" на национальном уровне. С этой целью министерство подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее поручал применить ответные меры в отношении Литвы в случае блокировки транзита грузов из Белоруссии.

https://ria.ru/20220206/lukashenko-1771337723.html

https://ria.ru/20220202/tranzit-1770734287.html

https://ria.ru/20220206/lukashenko-1771334743.html

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