США планируют поставить больше топлива в Европу, заявил Блинкен
Госсекретарь США Блинкен заявил о переговорах об увеличении поставок топлива в Европу
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве
ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. США ведут переговоры с основными производителями топлива по всему миру об увеличении поставок в Европу, включая Украину, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы ведем консультации с правительствами и крупными производителями по всему миру об увеличении предложения природного газа, и рынок сам по себе начинает приспосабливаться. Эти усилия направлены на увеличение поставок энергоносителей для всей Европы, включая Украину, чьей энергетической безопасности особенно угрожает российская агрессия", - сказал он на открытии заседания Совета США-ЕС по энергетике в Вашингтоне. Блинкен выразил признательность Евросоюзу за поддержку проектов поставок газа на Украину со своей территории и пообещал им американское дипломатическое и техническое содействие.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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