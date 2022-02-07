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США планируют поставить больше топлива в Европу, заявил Блинкен
США планируют поставить больше топлива в Европу, заявил Блинкен - РИА Новости, 07.02.2022
США планируют поставить больше топлива в Европу, заявил Блинкен
США ведут переговоры с основными производителями топлива по всему миру об увеличении поставок в Европу, включая Украину, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T18:19
2022-02-07T18:19
в мире
цены на нефть
сша
государственный департамент сша
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. США ведут переговоры с основными производителями топлива по всему миру об увеличении поставок в Европу, включая Украину, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы ведем консультации с правительствами и крупными производителями по всему миру об увеличении предложения природного газа, и рынок сам по себе начинает приспосабливаться. Эти усилия направлены на увеличение поставок энергоносителей для всей Европы, включая Украину, чьей энергетической безопасности особенно угрожает российская агрессия", - сказал он на открытии заседания Совета США-ЕС по энергетике в Вашингтоне. Блинкен выразил признательность Евросоюзу за поддержку проектов поставок газа на Украину со своей территории и пообещал им американское дипломатическое и техническое содействие.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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в мире, цены на нефть, сша, государственный департамент сша, энтони блинкен, украина
18:19 07.02.2022
 
США планируют поставить больше топлива в Европу, заявил Блинкен

Госсекретарь США Блинкен заявил о переговорах об увеличении поставок топлива в Европу

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. США ведут переговоры с основными производителями топлива по всему миру об увеличении поставок в Европу, включая Украину, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы ведем консультации с правительствами и крупными производителями по всему миру об увеличении предложения природного газа, и рынок сам по себе начинает приспосабливаться. Эти усилия направлены на увеличение поставок энергоносителей для всей Европы, включая Украину, чьей энергетической безопасности особенно угрожает российская агрессия", - сказал он на открытии заседания Совета США-ЕС по энергетике в Вашингтоне. Блинкен выразил признательность Евросоюзу за поддержку проектов поставок газа на Украину со своей территории и пообещал им американское дипломатическое и техническое содействие.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Угольный разрез - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября 2021, 16:52
На Украине нашли замену российскому топливу
 
В миреЦены на нефтьСШАГосударственный департамент СШАЭнтони БлинкенУкраина
 
 
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