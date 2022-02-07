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Пассажир омского такси отобрал у водителя руль и спровоцировал аварию
Пассажир омского такси отобрал у водителя руль и спровоцировал аварию - РИА Новости, 07.02.2022
Пассажир омского такси отобрал у водителя руль и спровоцировал аварию
Пассажир напал на таксиста и начал пытаться отобрать у него руль, когда тот ехал по улице Орджоникидзе в Омске, после чего такси врезалось в грузовик, сообщили... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T11:08
2022-02-07T11:11
происшествия
авто
омская область
омск
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ОМСК, 7 фев - РИА Новости. Пассажир напал на таксиста и начал пытаться отобрать у него руль, когда тот ехал по улице Орджоникидзе в Омске, после чего такси врезалось в грузовик, сообщили РИА Новости в областной Госавтоинспекции.Ситуация произошла около метромоста на улице Орджоникидзе в воскресенье, 6 февраля. Там водитель такси вывернул на "встречку" и врезался в грузовой автомобиль MAN. Аварию спровоцировал пассажир такси, который пытался самостоятельно управлять автомобилем."ДТП произошло в 13.07. Водитель пояснил, что пассажир стал с ним конфликтовать и дёргать за руль, мешая управлению. Из-за этого и произошло столкновение с грузовиком MAN. В отношении пассажира возбуждено административное дело по статье КоАП о воспрепятствовании управлению транспортным средством. Собраны материалы по ДТП", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.В соцсетях появилось видео, на котором прямо на дороге дерутся двое мужчин. Позже появилось видео и происходившего в салоне в момент аварии. Видно, что пассажир неожиданно дернул руль, после чего такси выехало на "встречку" и столкнулось с мусоровозом. После этого драка началась прямо в салоне автомобиля. Водителю удалось остановить пассажира и задержать его до прибытия сотрудников ГИБДД.Обстоятельства ДТП выясняются.
https://ria.ru/20220207/omsk-1771399980.html
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омская область
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происшествия, авто, омская область, омск
11:08 07.02.2022 (обновлено: 11:11 07.02.2022)
 
Пассажир омского такси отобрал у водителя руль и спровоцировал аварию

Пассажир омского такси отобрал у водителя руль, устроил драку и спровоцировал аварию

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВодитель в защитной маске в автомобиле "Яндекс такси" на Тверской улице
Водитель в защитной маске в автомобиле Яндекс такси на Тверской улице - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Водитель в защитной маске в автомобиле "Яндекс такси" на Тверской улице. Архивное фото
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ОМСК, 7 фев - РИА Новости. Пассажир напал на таксиста и начал пытаться отобрать у него руль, когда тот ехал по улице Орджоникидзе в Омске, после чего такси врезалось в грузовик, сообщили РИА Новости в областной Госавтоинспекции.
Ситуация произошла около метромоста на улице Орджоникидзе в воскресенье, 6 февраля. Там водитель такси вывернул на "встречку" и врезался в грузовой автомобиль MAN. Аварию спровоцировал пассажир такси, который пытался самостоятельно управлять автомобилем.
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"ДТП произошло в 13.07. Водитель пояснил, что пассажир стал с ним конфликтовать и дёргать за руль, мешая управлению. Из-за этого и произошло столкновение с грузовиком MAN. В отношении пассажира возбуждено административное дело по статье КоАП о воспрепятствовании управлению транспортным средством. Собраны материалы по ДТП", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В соцсетях появилось видео, на котором прямо на дороге дерутся двое мужчин. Позже появилось видео и происходившего в салоне в момент аварии. Видно, что пассажир неожиданно дернул руль, после чего такси выехало на "встречку" и столкнулось с мусоровозом. После этого драка началась прямо в салоне автомобиля. Водителю удалось остановить пассажира и задержать его до прибытия сотрудников ГИБДД.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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